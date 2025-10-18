Colapinto pudo completar la sprint en Austin.

Tras haber clasificado en el decimoséptimo lugar en la sprint shootout este viernes, Franco Colapinto debió salir de la novena fila en la sprint del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1, en la que parecía imposible llegar a la zona de puntos desde su posición. Sin embargo, Yuki Tsunoda, que salió detrás del pilarense, finalizó sexto este sábado, aunque, claro está, que la suerte estuvo solamente del lado del japonés.

Y es que la sprint en el Circuito de las Américas tuvo un arranque accidentado con el choque entre Oscar Piastri y Nico Hülkenberg por un error del australiano, que también se llevó puesto a Lando Norris. Como consecuencia de esto, los dos McLaren se quedaron afuera de la carrera, lo mismo que le sucedió a Fernando Alonso, otro de los perjudicados por el incidente en la primera curva, donde Colapinto también sufrió daños.

Ni bien completada la primera vuelta, el piloto argentino se dirigió a boxes durante el Safety Car para cambiar los neumáticos, ya que había sido chocado por un Racing Bulls que tuvo que esquivar a uno de los McLaren en pista. Justamente sobre eso habló Franco en la zona mixta, donde reveló que sufrió una pinchadura en el neumático trasero izquierdo: “Me tocaron de atrás y me pincharon la goma, no sé bien qué pasó, había mucho lío”.

Así lo afirmó el pilarense en diálogo con ESPN una vez finalizada la sprint, en la que quedó decimocuarto a pesar de haber sido el último en cruzar la línea de meta. Si bien es cierto que Franco se vio perjudicado en el inicio de la carrera por el accidente, también remarcó que les faltó velocidad en la carrera para ganar posiciones, una situación que preocupa de cara a la clasificación que se disputará por la tarde.

“Falta ritmo, no estamos rápidos. Hay que entender para la qualy y estar mejor porque nos está costando bastante”, remarcó el argentino. En este sentido, cabe mencionar que Alpine no logró sumar tampoco con Pierre Gasly en la sprint de Austin, puesto que el francés, que largaba en el decimotercer lugar, finalizó en el décimo puesto, a más de un segundo de Andrea Kimi Antonelli, el último en sumar en la minicarrera de este sábado.

El argentino sigue sin sumar puntos en la temporada.

¿A qué hora es la clasificación del GP de los Estados Unidos?

Luego de la victoria de Max Verstappen en la sprint, los equipos comenzaron a prepararse de cara a la clasificación del GP de los Estados Unidos, la cual está programada para las 18:00 horas de Argentina. Claro que algunas escuderías están en una situación más compleja que otras, como McLaren, Aston Martin y Haas por las reparaciones, pero Alpine también tiene mucho trabajo por hacer si quiere tener chances de salir desde una mejor posición con sus pilotos en la carrera del domingo.