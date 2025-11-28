Estudiantes de La Plata anunció que apelará la insólita sanción de AFA contra Verón y jugadores

Horas después de que Juan Sebastián Verón volviera a cuestionar públicamente la sanción impuesta por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el vicepresidente de Estudiantes de La Plata, Martín Gorostegui, profundizó la posición del club y anunció que la institución “seguramente irá por una apelación” al fallo del Tribunal de Disciplina.

El dirigente habló desde Aeroparque, tras acompañar al plantel que arribó para viajar rumbo a Santiago del Estero, donde el próximo sábado enfrentará a Central Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura. “De la reglamentación nos notificamos a partir del lunes y revisando el sitio oficial de la AFA”, precisó.

En esa línea, Gorostegui remarcó que la negativa del club a realizar el tradicional “pasillo” no fue improvisada, sino una posición expresada previamente. “Creemos que un homenaje de estas características tiene que partir de la voluntad de quien homenajea”, sostuvo y recordó que Estudiantes ya había manifestado su desacuerdo con la obligatoriedad del gesto.

El vicepresidente planteó que la sanción recibida era una posibilidad contemplada: “Entendíamos que podía cabernos alguna sanción. Respetamos la interpretación que el Tribunal hizo, aunque por supuesto no estamos conformes”. Según explicó, Estudiantes evalúa los próximos pasos, pero la intención es avanzar con una apelación formal del fallo.

En un tono similar al expresado por Verón más temprano en Radio Rivadavia —cuando el presidente del club denunció un intento de “disciplinar” a la institución—, Gorostegui defendió la cohesión interna de la dirigencia: “Cerramos filas, nos consideramos una familia en Estudiantes y defendemos nuestra postura. No queremos poner en compromiso a nadie; de nuestra parte es dejar firme nuestra posición y no más que eso”.

El dirigente también pidió abrir una discusión más amplia sobre el sentido de estos homenajes en el fútbol local. “Tenemos que dar un debate en torno a la obligatoriedad del pasillo y de los homenajes”, manifestó, al tiempo que negó la existencia de decisiones internas que circularon como rumores: “En ningún momento se votó la posibilidad de otorgarle un título a Central”.

Consultado sobre el posible trasfondo político del conflicto, Gorostegui descartó que la conducción del club busque apoyo externo: “La política para nosotros es accesoria. Influye como ciudadanos, pero no nos apalancamos ni esperamos nada de la política”.

Respecto a la preparación del equipo de cara al partido ante Central Córdoba, aseguró que el plantel está enfocado en lo deportivo: “Estamos listos para el partido de mañana y confiamos en el arbitraje”, dijo.

Finalmente, defendió el modo en que la institución encaró la polémica: “No se trata de alzar la voz, sino de fijar una postura. Nos basta con la tranquilidad de conciencia de saber que estamos haciendo lo que ella dicta”.

Con la apelación en marcha y el apoyo explícito de Verón, Estudiantes abre ahora un nuevo capítulo en la discusión sobre las formas y límites de los homenajes obligatorios en el fútbol argentino.