El PJ destrozó la reforma laboral de Milei y presentó su propia propuesta

El Partido Justicialista reiteró este viernes su rechazo al proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno de Javier Milei, al que consideró “una exigencia del FMI” orientada a “profundizar la precarización” con menos derechos, más carga horaria y salarios que continúan perdiendo poder adquisitivo. Además, propuso una línea de puntos esenciales de una propuesta propia para el mercado de trabajo.

En un comunicado, el PJ -encabezado por Cristina Kirchner- sostuvo que no se opone a discutir cambios en la normativa laboral, pero sí a “una flexibilización encubierta que debilita a los trabajadores”. Para el partido, el país necesita “un Estado que marque reglas claras y no habilite abusos”, y advirtió que Argentina no puede transformarse en “el laboratorio de reformas del Fondo Monetario”, sino en un referente regional de empleo de calidad y producción moderna.

El partido contextualizó su postura con datos que, aseguran, muestran un deterioro acelerado del entramado económico: desde fines de 2023 habrían cerrado más de 19.000 empresas y se perdieron más de 276.000 empleos registrados. “No es un hecho aislado: es un golpe al corazón productivo”, plantearon.

El PJ remarcó que “las leyes laborales no son el problema”, y atribuyó las dificultades del mercado de trabajo a la caída del consumo interno, la baja del salario real y la falta de financiamiento. Además, insistió en que la iniciativa oficial responde a lineamientos externos: “Esta reforma no surge de las necesidades de los argentinos; está escrita en Washington. La primera etapa, incorporada en la Ley Bases, ya demostró que no genera empleo: al contrario, se profundizó la destrucción de puestos de trabajo”.

Cuál es la reforma laboral que propone el Partido Justicialista

Frente a ese panorama, el partido enumeró una serie de propuestas propias para una reforma laboral alternativa, centrada en mejorar las condiciones de empleo y actualizar derechos:

Recuperación del salario real, como eje para reactivar el mercado interno.

Reducción de la jornada laboral, para favorecer la conciliación entre trabajo y vida personal y aumentar la productividad.

Reconocimiento y ampliación de derechos, mediante reformas que contemplen la realidad del trabajo contemporáneo.

Entre esas actualizaciones, el PJ propone:

Garantizar la desconexión digital.

Ampliar las licencias parentales.

Extender cobertura y derechos a monotributistas.

Reforzar la prevención de accidentes y riesgos laborales, incluyendo salud mental.

Avanzar finalmente en la participación de los trabajadores en las ganancias, un punto histórico del justicialismo.

Con este paquete de medidas, el Justicialismo busca contrastar su visión de “trabajo digno para el siglo XXI” con la reforma oficial, a la que acusa de profundizar un modelo regresivo para el empleo.