Central Córdoba vs Estudiantes: cuando juegan, formaciones y cómo ver en vivo

En medio de la fuerte pelea entre Juan Sebastián Verón y la AFA, Estudiantes de La Plata buscará mantener vivo su sueño de título cuando visite a Central Córdoba este sábado, en un duelo correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Estudiantes de La Plata y Central Córdoba, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Estudiantes de La Plata y Central Córdoba?

El partido entre Estudiantes de La Plata y Central Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 se jugará este sábado 29 de noviembre de 2025, a partir de las 21.30 (hora argentina) en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para Argentina. El árbitro principal del partido será Yael Falcón Pérez.

El conjunto platense llega a este cruce tras dar el golpe en Rosario, donde venció por la mínima al campeón defensor gracias al tanto de Edwuin Cetré. Los dirigidos por Eduardo Domínguez se metieron en los playoffs por la ventana, tras finalizar octavos en la Zona A, pero el triunfo ante Rosario Central demostró que el equipo está en condiciones de competir contra cualquier rival en esta instancia definitoria.

Sin embargo, el partido ante Rosario Central fue relevante también por lo que sucedió antes y después. Estudiantes de La Plata se negó a hacer "el pasillo del campeón" a Rosario Central, quien obtuvo el título como mejor equipo de la tabla anual con el campeonato ya pasado. Esto provocó una fuerte reacción de la AFA, que sancionó al club con una imposición de seis meses de prohibición de actividades para su presidente Juan Sebastián Verón, y dos fechas a cumplirse en el próximo torneo para los jugadores involucrados.

El círculo de esta lucha, que promete mas capítulos, se cierra momentáneamente con este partido donde el Pincha enfrenta a Central Córdoba en Santiago del Estero, dónde tiene mucha influencia el tesorero y mano derecha del Chiqui Tapia, Pablo Toviggino, quien además se expresó en muy duros términos contra Verón.

Mas allá de esto, Central Córdoba llega a este partido tras asegurar la localía en cuartos de final al imponerse 2-1 a San Lorenzo en octavos. El equipo de Omar de Felippe terminó cuarto en la Zona A, por detrás de Boca, Unión y Racing, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la segunda mitad del torneo.

Al igual que en el duelo de octavos disputado en el mismo escenario, habrá presencia de hinchas "neutrales" en este partido, por lo que Estudiantes no será totalmente visitante. El ganador de este cruce se enfrentará en semifinales al que avance entre Barracas Central y Gimnasia, por lo que existe la posibilidad de un clásico platense en la próxima ronda. Central Córdoba sería local contra ambos equipos, mientras que Estudiantes volvería a jugar como visitante de continuar su camino en el torneo.

Formaciones probables de Central Córdoba y Estudiantes de La Plata

El técnico de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, tiene la intención de sostener la base que venció a Rosario Central en octavos de final. La principal duda que tiene el entrenador refiere a Santiago Núñez, quien evolucionó favorablemente de su entorsis de rodilla, pero no será forzado para este compromiso. Si el defensor uruguayo no llega en condiciones óptimas, Facundo Rodríguez asumirá la responsabilidad en la zaga central junto a Leandro González Pirez.

La buena noticia para el Pincha es el regreso de Santiago Ascacibar, quien estará nuevamente disponible tras cumplir con la suspensión de Mikel Amondarain. La energía del volante central será clave para el mediocampo platense, donde se le sumarán Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Tiago Palacios. En el ataque, la misión quedará en manos de la dupla conformada por Edwuin Cetré, autor del gol ante Rosario Central, y Facundo Farías.

En el caso de Central Córdoba, Omar de Felippe recupera al delantero Leonardo Heredia, quien se perdió el partido ante San Lorenzo por una licencia personal tras convertirse en padre. El otro jugador que recuperará el Ferroviario es Gastón Verón, quien se recuperó de su desgarro, aunque lo más probable es que el atacante vaya al banco de suplentes y sea una opción para el segundo tiempo.

La idea del entrenador santiagueño sería repetir el mismo equipo que obtuvo el triunfo ante San Lorenzo en octavos, pero con el ingreso de Heredia en el ataque, quien recuperaría su puesto en lugar de David Zalazar. El resto del equipo se mantendría sin cambios, con Alan Aguerre en el arco y una línea de volantes ofensivos conformada por Matías Perelló, Lucas Varaldo y Lucas Besozzi.

Probable formación de Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín; Matías Perelló, Lucas Varaldo, Lucas Besozzi; Leonardo Heredia. DT: Omar de Felippe.

Probable formación de Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez o Facundo Rodríguez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Central Córdoba vs Estudiantes de La Plata: Ficha técnica