Efecto Milei: más empresas riojanas activan el procedimiento preventivo de crisis ante la caída del consumo

La provincia de La Rioja informó que nuevas fábricas, tanto de la capital como del interior, solicitaron iniciar el procedimiento preventivo de crisis en un contexto marcado por la fuerte caída del consumo y la apertura de importaciones. Además, indicaron que "la baja en el consumo es estrepitosa, y la apertura de importaciones incide un montón".

En diálogo con Medios Rioja, la secretaria de Trabajo de la provincia, Myriam Espinosa, señaló que en el procedimiento proponen despidos, cierre, o vacaciones y "de ahí en más viene un sinnúmero de circunstancias que se dan de acuerdo a cada una de las empresas, y sus realidades”.

Una de las empresas, Solartec, cerró pero no presentó un procedimiento preventivo de crisis porque abonó el 100 por ciento de indemnizaciones. Además, acordó el pago en cuotas de las mismas, ya que era una empresa que inició en los años ‘90. Asimismo, en el año ya son cuatro empresas las que pidieron el procedimiento preventivo de crisis.

Amortiguar el impacto de la crisis

La funcionaria explicó que hay empresas como La Riojana que presentó ese pedido en mayo. "El mismo fue un acuerdo que fenece en pocos días, y la situación de la empresa dijo está más complicada porque el 25 de noviembre pudieron terminar de pagar octubre”, detalló. “Otra empresa dijo que necesitan un compás de espera, y recién convocar al sindicato para hablar y ver qué se puede consensuar”, deslizó Espinosa.

Finalmente, aseguró que entre las causales de la crisis “hay una fuerte retracción en el consumo, en todos los rubros, porque no sé cuál puede estar a salvo”. Y concluyó: "La gente prioriza cuestiones de primera necesidad, y las paritarias que homologa el gobierno nacional va a contramano de productos de primera y segunda necesidad".

La economía encendió las alarmas

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló una alarma laboral en La Rioja, que se posicionó como la segunda provincia del país con mayor caída de empleo registrado desde noviembre de 2023. La provincia experimentó una caída del 11,25% en sus puestos formales en solo un año, lo que representa la pérdida de 3.675 empleos, todos concentrados en el sector privado. Este porcentaje convierte a La Rioja en la provincia más afectada del Noroeste Argentino.

A nivel nacional, el informe del CEPA indica que desde noviembre de 2023 se perdieron 223.796 puestos de trabajo registrados, una caída del 2,2% en el total de asalariados. Los sectores más afectados fueron el empleo en casas particulares (-5,3%), el sector privado (-2,2%) y el sector público (-1,7%). Un dato crucial es el aumento del 6% en la inscripción al monotributo, con 121.740 nuevos inscriptos.