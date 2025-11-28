Cuánto ganará Franco Colapinto en Alpine en 2026 en la Fórmula 1: su salario

Franco Colapinto seguirá en F1 en 2026.

Franco Colapinto estuvo este año por segunda temporada consecutiva en la Fórmula 1. Toda una proeza para un corredor argentino, tras un largo período sin pilotos de esta nacionalidad presentes en la máxima categoría del automovilismo mundial. Primero, junto a Williams, acompañando en el equipo a Alex Albon. Y luego este 2026 en Alpine, donde le tocó ingresar como suplente en lugar de Jack Doohan.

Con un necesario período de adaptación, Colapinto tuvo que adaptarse a un auto que no fue competitivo en relación a otras escuderías. Y ante la imposibilidad de sumar puntos, su competencia interna fue con el primer piloto francés Pierre Gasly, para identificar si estaba a la altura de lo que buscaban. Y el pilarense rindió con creces, siendo muy igualado el rendimiento de ambos a lo largo del año, lo que promovió que finalmente Alpine decida confirmarlo como piloto titular en 2026.

Qué salario tendrá Franco Colapinto en 2026

Franco Colapinto ganará entre 1,5 y 2 millones de dólares en 2026 con el salario de Alpine.

La diferencia salarial con su compañero de equipo, Pierre Gasly, será grande, ya que el piloto francés percibirá aproximadamente 10 veces más (15 millones + bonos).

El rendimiento de Alpine en 2026

Colapinto será el primer corredor desde Gastón Mazzacane en 2001 en arrancar la primera fecha de un campeonato de Fórmula 1. Y el rendimiento que pueden llegar a brindar los autos de Alpine es realmente un misterio. Sabido es que Flavio Briatore tomó la decisión de apuntar todos los cañones a lo que será la temporada 2026, en donde espera tener un auto más competitivo que este año.

El auto Alpine que maneja Franco Colapinto.

Desde Alpine se tomaron dos determinaciones cruciales: se cerró el programa de unidades de potencia de Viry para ser clientes de Mercedes y se destinó todo el esfuerzo de 2025 en el desarrollo del chasis del próximo torneo, aún tirando a la basura el ejercicio actual. Si el ingeniero francés David Sanchez, con pasado en Ferrari y actual director técnico de Alpine, da en la tecla con el chasis y Mercedes presenta un motor competitivo, la realidad de Colapinto será diametralmente diferente a la de este año.

A quién prefiere Franco Colapinto en la Fórmula 1: su piloto favorito

El corredor opinó sobre la definición del campeonato, con McLaren y Red Bull batallando por ser campeones. Hasta Las Vegas la semana pasada, Lando Norris aventajaba a Oscar Piastri por 30 puntos y a Max Verstappen por 42. Tras la sanción, la diferencia se redujo: el británico quedó con 24 unidades sobre el australiano y la misma brecha respecto del tetracampeón de Red Bull.

Con Piastri fuera de la discusión, Colapinto se enfocó en Lando y Max. “Como Max está atrás, yo quiero que gane el que viene atrás porque es el que está más débil y sería más impresionante”, resaltó en diálogo con ESPN. Y concluyó: "Yo creo que está entre Lando y Max, pero Lando tiene muchas más chances porque lleva 24 puntos de ventaja con dos carreras por disputar. Es una ventaja enorme, si hace las cosas decentemente va a ganar".