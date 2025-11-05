Colapinto visitará Interlagos por segunda vez en la F1.

Luego de una semana sin acción, la Fórmula 1 volverá este viernes con el primer día de actividades en el Autódromo José Carlos Pace, que será la sede del Gran Premio de Brasil. Para Franco Colapinto, será una buena oportunidad para tomar revancha de lo sucedido en la temporada pasada, cuando no pudo terminar la carrera debido a un accidente producido por la falta de adherencia de los neumáticos por la lluvia.

A pesar de aquel incidente, lo cierto es que el piloto argentino se llevó un buen recuerdo de la visita a Interlagos, donde había sido recibido por cientos de fanáticos que aprovecharon la cercanía de Argentina y Brasil para mostrarle su apoyo. De hecho, en la previa a la vigesimoprimera fecha de la temporada, Colapinto habló de la importancia que tiene para él pisar el suelo sudamericano con la máxima categoría.

“Siempre es genial volver a Sudamérica. Tras haber vivido este evento por primera vez el año pasado, tengo muchas ganas de volver a la pista frente a todos los hinchas, especialmente con tantos argentinos apoyándome”, comenzó el pilarense en la conferencia de prensa. Claro que “Fran” sabe que será complicado sumar puntos en Sao Paulo, pero aseguró que el objetivo será hacer lo mejor que se pueda por si aparecen oportunidades.

“No ha sido la temporada más fácil para nosotros, pero mantenemos la cabeza en alto y estamos concentrados en hacer el mejor trabajo posible este fin de semana”, recalcó el argentino. Y es que en 2024, Alpine sorprendió con un doble podio que catapultó al equipo en la tabla de constructores, sin mencionar que el monoplaza se mostró más eficaz en jornadas lluviosas, tal como se espera para este fin de semana.

“El año pasado vimos que en esta carrera puede pasar cualquier cosa, así que intentaremos estar preparados y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente, sobre todo porque es un fin de semana de sprint, con aún más potencial de acción”, agregó Colapinto. Con respecto a su actuación del 2024, Franco acotó: “Tuve sentimientos encontrados en la carrera del año pasado en Brasil, pero el circuito de Interlagos es especial para pilotar, tiene mucha historia y un aura única”.

Colapinto es uno de los locales del GP de Brasil.

Horarios del GP de Brasil

Este fin de semana, el Gran Premio de Brasil se disputará bajo el formato sprint, lo que hará que solamente haya una sesión de entrenamientos y garantizará acción desde el primer día. A continuación, los horarios de Argentina para la vigesimoprimera fecha de la Fórmula 1.