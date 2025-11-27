Coimagate: quién es el abogado del jefe de la banda de la ANDIS que fue desplazado de la Oficina Anticorrupción

El abogado Camilo Cordero Fabbri renunció a la Oficina Anticorrupción (OA) este miércoles por la tarde, según pudo reconstruir El Destape. Era el coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias, es decir, quien recibía y derivaba las denuncias en ese organismo desde 2020. ¿Por qué abandonó la OA, donde estaba desde 2016? Porque a la par de su rol como abogado en ese organismo público ejercía la defensa letrada de Miguel Ángel Calvete, quien está detenido en una causa por prostitución y es acusado de ser el jefe de la asociación ilícita que funcionaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Siendo integrante de la OA, Cordero Fabbri se presentó en el operativo que se realizó el 9 de octubre pasado en el domicilio de Calvete de la calle Defensa en el marco del Coimagate y la policía no lo dejó ingresar. Su presencia allí no fue azarosa.

Cordero Fabbri es el abogado de Calvete en la causa por prostitución en la que fue condenado y todo indica que lo asesora en materia judicial en distintas cuestiones. Formalmente, al menos por ahora, Cordero Fabbri no representa legalmente a Calvete en el Coimagate (el letrado que aparece en los papeles es Santiago Moore). Pero tal como consta en el dictamen acusatorio del Coimagate que rubricó el fiscal Franco Picardi del 10 de noviembre, en la cocina de la casa de Calvete había un papel con instrucciones judiciales concretas que involucran al letrado que cumplía funciones en la OA: “Cualquiera que pregunte por Indecomm, Finfox, Profarma, Bilder, Reposane, Bimax, Miguel Calvete o Guadalupe Muñoz ACÁ NO ES. SOLO ATENDEMOS SI Preguntan por Rosa Salomon (titular de Casa Defensa) o Julio Viera”. “Si es allanamiento (AVISAR), pedir antes de abrir orden de embargo o allanamiento, sacar foto y consultar”, se añade en a nota. Acto seguido están anotados los abogados a los que consultar: “Dr. Camilo Cordero Fabbri” y “Dr. Norberto Manuel Abeledo”. En ambos casos figuran sus números de teléfono. A esto se suma que se hizo presente en el operativo de la vivienda de Calvete, considerado uno de los jefes paraestatales de la ANDIS según Picardi.

Cordero Fabbri no podía actuar en la OA y ejercer como abogado defensor en un caso de corrupción, tal como se desprende de la mentada anotación. Es incompatible. Terminó renunciando a la oficina anticorrupción cuando se hizo público su relación jurídica con Calvete.

Abogado de Calvete y de la OA

Como publicó El Destape, el nombre de Cordero Fabbri figura en un listado de 68 nombres que tenía Calvete anotados en sus cuadernos que fueron secuestrados en el marco del Coimagate. Figura con el número 3 entre paréntesis al igual que una hermana de Calvete, Susana, exintegrante del ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. Todo indica que esos nombres integran los distintos círculos de confianza de Calvete.

Cordero Fabbri es el abogado defensor de Calvete en la causa N° 49.450/2015 por la que el Tribunal Oral Criminal N° 8 lo condenó en junio de 2019 a cuatro años de prisión por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, según indicaron desde el entorno legal de Calvete a este medio. En esa misma causa recibieron igual pena su hermano Alejandro Calvete y Ramiro Martin Rius, empleado del Consejo de la Magistratura porteño.

De acuerdo al portal fiscales.gob.ar para la Justicia “quedó comprobado que, al menos entre el 26 de junio 2015 y el 6 de diciembre del 2016, los imputados conformaron una organización destinada a facilitar la prostitución de mujeres a quienes les asignaban departamentos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde les ‘permitían’ vivir y donde ejercían la prostitución a cambio de un rédito económico por sobre los valores de alquiler de mercado y con condiciones contractuales leoninas”.

Calvete fue detenido en el marco de esa causa de prostitución pocos días atrás cuando el Coimagate escaló en la agenda pública y se allanaron los domicilios de Calvete. En esos operativos se hizo presente Cordero Fabbri sin tener suerte. La policía no lo dejó ingresar a domicilio de la calle Defensa, según reconstruyó este medio.

La nota que estaba en la cocina de la casa de Calvete da cuenta que la injerencia de Cordero Fabbri, que era funcionario de la OA, era mucho más profunda que la defensa en una sola causa.

“Con este tengan cuidado porque tiene 20 armas de fuego registradas”, tuiteó el diputado de Fuerza Patria, Rodolfo Tailhade, sobre Cordero Fabbri al dar cuenta de algunos nombres que estaban en los anotadores de Calvete. De acuerdo a su declaración jurada, el ahora ex integrante de la OA tenía declaradas 18 armas de fuego. ¿Otra de las pasiones que comparte con Calvete?

Miguel Ángel Calvete, a quien representa Cordero Fabbri, no es un hombre cualquiera. En la acusación del Coimagate quedó plasmado el vínculo de Calvete con laboratorios y droguerías y su peso específico en la ANDIS a pesar de no tener un cargo. Hay chats y fotos que dan cuenta de que fue él quien habilitó un pago de 5 millones de pesos en efectivo para Diego Spagnuolo, el entonces titular de la ANDIS, íntimo amigo y abogado del Presidente Javier Milei, que fue citado a prestar declaración indagatoria en la causa. Picardi también acreditó que Calvete visitaba a Spagnuolo en su domicilio y viceversa. Y que era quien, presuntamente, lavaba el dinero “negro” obtenido de maniobras ilegales en la ANDIS con el exsocio de Federico “Fred” Machado, el acusado de narco en los Estados Unidos. Calvete actualmente está detenido en una causa por prostitución. Fue presidente de Federación de Supermercados y Autoservicios chinos en la Argentina y concejal de Cambiemos en La Matanza. Su apellido aparece vinculado a la causa AMIA y está enlazado con sectores carapintadas.

En el Coimagate también está involucrada Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel, quien fue funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación desde el 1° de septiembre de 2024 hasta la semana pasada, es decir, trabajó bajo la órbita de Luis Caputo hasta que estalló este escándalo que la involucra. Era Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio de la cartera económica. En la casa de Ornella “se secuestraron cerca de 700.000 dólares, entre otras divisas” en un operativo del 9 de octubre de este año. Hay chats entre padre e hija en el que hacen referencias al 3% para "KM". Se trata del mismo porcentaje que se le escucha decir a Diego Spagnuolo en audios filtrados que era el porcentaje de la coima de ANDIS destinado a la hermana del presidente, Karina Milei.

Tras el paso al costado de Cordero Fabbri quedó vacante su cargo en la OA. Al cierre de esta nota no trascendió ningún nombre para reemplazarlo.