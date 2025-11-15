Los chats sobre Karina y los millones para Spagnuolo: cómo funcionaba la gran red de corrupción de la ANDIS

Estalló el Coimagate. Este viernes al levantarse el secreto de sumario se conoció la gran estructura de corrupción que según el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación del caso, funcionó en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde que asumió el presidente Javier Milei. El extitular Diego Spagnuolo, a quien se le escuchó decir en una serie de audios filtrados que en el organismo bajo su mando funcionaba su sistema de coimas que terminaba en manos de la hermana del mandatario, Karina Milei, fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo 19 de noviembre. En la causa hay menciones de pagos millonarios para él, en efectivo, y para otros funcionarios. Chats, fotos y documentación lo comprometen. El juez Sebastián Casanello rechazó el pedido de detención en su contra que realizó el fiscal pero le prohibió la salida del país y le ordenó presentarse cada 15 días en el juzgado.

Un día antes de la declaración de Spagnuolo, el 18 de noviembre, comenzará una tanda de 14 indagatorias en la causa. Se trata de integrantes de la ANDIS, empresarios vinculados a laboratorios y droguerías y personas que actuaban como nexo entre ambas partes, todas acusadas por la fiscalía de formar parte de una gran red de corrupción. Uno de los acusados, el exfuncionario macrista Pablo Atchabahian, quien fue clave en el esquema desenmascarado y está relacionado al laboratorio Roche, fue detenido este viernes y se negó a declarar. Al cierre de esta edición continuaba privado de su libertad a la espera de lograr la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Como si todo esto fuera poco, Sergio Mastropietro, dueño de la empresa Baires Fly, también quedó bajo la lupa de la fiscalía. Se trata de un ex socio de Federico “Fred” Machado, el argentino extraditado a los Estados Unidos acusado de integrar una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de activos, vinculado al diputado libertario José Luis Espert. Se ordenaron allanamientos en contra de Mastropietro y algunas de sus empresas. Se sospecha que era uno de los encargados “de otorgarle un destino lícito a las ganancias obtenidas ilícitamente” en la ANDIS. Hay registros de visitas suyas a la casa de Spagnuolo.

En un dictamen de 276 páginas al que accedió El Destape, el fiscal Picardi sostuvo que en la ANDIS funcionó “una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios/as públicos/as que debían velar por los intereses de las personas con discapacidad y de gran vulnerabilidad social”. Circunscribió los hechos desde diciembre del 2023 hasta octubre del 2025, es decir, durante el gobierno de Javier Milei. Al menos por ahora.

“Estas acciones ilícitas se lograron llevar a cabo por acuerdos espurios entre, por un lado, funcionarios/as de la Agencia Nacional de Discapacidad (‘ANDIS’) y, por el otro, personas del sector privado vinculado a las droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia”, agregó el fiscal.

En su investigación , Picardi logró determinar que la ANDIS “fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.

Las droguerías y firmas acusadas eran parte del Programa Incluir Salud de la ANDIS, donde se adquirían los medicamentos e insumos de alto costo (PACBI). Según los audios de Spagnuolo, de allí salía el 3% para Karina Milei.

Millonarios pagos de un empresario a Spagnuolo y la visita del exsocio de Fred Machado

El fiscal Franco Picardi afirmó que existieron pagos millonarios y en efectivo hacia Spagnuolo, el íntimo amigo del presidente Javier Milei, y quien fuera su abogado.

La fiscalía, por ejemplo, pudo comprobar que Spagnuolo “recibió de parte de Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz, cinco millones de pesos argentinos ($5.000.000) en efectivo” para que realizara un viaje. Spagnuolo tenía agendado a Calvete, descripto por Picardi como un jefe paraestatal de la ANDIS, como “Chuen Li” en su celular para que pase desapercibido.

Picardi pudo reconstruir ese pago porque los chats para coordinarlo se encontraba en los celulares secuestrados. En una conversación entre Calvete y Guadalupe Muñoz, el primero “le pide a su pareja ‘cinco palos’ en efectivo en pesos. Cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Miguel Ángel Calvete le responde que es para: ‘El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos’”. Luego el entonces titular de la ANDIS y Calvete “mantuvieron un diálogo que gira en torno a ese supuesto viaje y la forma de entregarle el dinero en ‘algún lugar disimulado’”. Finalmente Spagnuolo no hizo ese viaje pero sí lo realizó Garbellini.

También consta en la causa un ingreso de Spagnuolo a la casa de Calvete el 13 de agosto de 2025. “Se puede observar que Spagnuolo ingresa a la vivienda con una mochila al hombro”, destacó el fiscal Picardi en su dictamen. A su vez, resaltó que Calvete ingresó al menos cinco veces en la vivienda del titular de la ANDIS y abogado del Presidente. Dos de esas ocasiones fue con quienes solían administrar y mover su dinero: su pareja Guadalupe Muñoz y Sergio Mastropietro, el exsocio de Fred Machado, quien se sospecha que estuvo detrás del blanqueo de dinero de la corrupción en ANDIS.

Por la naturalidad con la que se manejaban para pedir y girar dinero a Spagnuolo, el fiscal presume que “estos pagos indebidos se desarrollaban con frecuencia y periódicamente” al titular de la ANDIS.

En el allanamiento de la vivienda a Spagnuolo le habían secuestrado una máquina de contar billetes. La explicación que dio su abogado, Mauricio D’Alessandro, a Ari Lijalad en una entrevista con El Destape fue que era para contar billetes de colección. Una justificación ridícula. El fiscal, en su dictamen, dijo que la tenencia de esa máquina “permite inferir que el nombrado manejaba importantes sumas de dinero en efectivo”.

El sistema de corrupción de la ANDIS

Según describió Picardi, en la ANDIS funcionó el siguiente esquema de corrupción:

”Se puso en marcha un sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos PACBI de manera completamente discrecional, que permitió el direccionamiento de procesos de compra, en favor de un conjunto de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as públicos de ANDIS , en clara violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública”;



, en clara violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública”; “Se detectó la participación de personas ajenas al organismo en la toma y ejecución de decisiones vinculadas al Programa Incluir Salud, en particular a la distribución de pagos y asignación de compulsas de precios a determinadas droguerías y firmas vinculadas a insumos PACBI”;



“Se observaron sobreprecios en determinados medicamentos PACBI, que eran adjudicados a empresas con fuertes vínculos con los/as funcionarios/as de ANDIS”;



“Se determinaron pagos indebidos a funcionarios/as públicos/as de la ANDIS, a cambio de diversos favores”.

Según pudo reconstruir la fiscalía, hasta el momento “cuatro empresas fueron las principales receptoras de amplias sumas de dinero de manera indebida” durante el gobierno de Mieli. Se trata de: Droguería Profarma S.A, Droguería Génesis S.A., Droguería New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A.

De acuerdo a la investigación a cargo de Picardi “las empresas Génesis S.A. y Profarma S.A. se repartieron el 93,11 % de los $ 30.337.220.919,77 que se adjudicaron en el período verificado (julio 2024 a agosto 2025) en el marco de las licitaciones reducidas”. “Asimismo, New Farma S.A. y Floresta S.A., resultaron adjudicatarias del 51,67% de los $13.328.004.541 adjudicados en 2025 (hasta el mes de agosto), y del 50,36% de los $5.117.817.946 adjudicados entre septiembre de 2024 a fin de ese año, en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados”, añadió, para graficar los montos millonarios con los que se hicieron las firmas involucradas en la pesquisa.

Quiénes son los 15 citados a indagatoria

El fiscal Picardi realizó un pedido de 15 indagatorias en el marco del Coimagate. Consideró a todos parte de una misma “organización delictiva”. En 5 casos requirió al juez Casanello que realice detenciones para indagar a los acusados de inmediato. El juez en 4 casos no hizo lugar a la solicitud de detención. Pero aceptó todas las indagatorias. Los citados a prestar declaración, acusados de formar parte de una red de corrupción relacionada a la ANDIS son:

1) Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS con el gobierno de Milei hasta el 25 de agosto pasado, cuando fue apartado en medio del escándalo del Coimagate. De acuerdo al fiscal como titular de la agencia “permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios, para que finalmente determinadas droguerías y firmas vendedoras de insumos resultaran adjudicatarias y ganaran millonarias sumas de dinero, en un corto plazo y en muchas ocasiones con elevados sobreprecios; en detrimento del erario público y de los principios que guían la administración de recursos estatales. Todo lo cual, lo realizaba a cambio de diversos beneficios económicos indebidos para él”. El fiscal había pedido su detención. El juez consideró que estuvo a derecho y la rechazó. Será indagado el 19 de noviembre a las 13. Era íntimo amigo de Milei y su abogado, razón por la cual habría llegado al cargo.

2) Daniel Garbellini, es quien estuvo a cargo de la dirección Incluir Salud hasta el 21 de agosto pasado, también eyectado cuando estalló el escándalo. De acuerdo a la acusación fiscal “recibía órdenes y las ejecutaba -o hacía ejecutar a través de los empleados del organismo bajo su dependencia- sobre el direccionamiento de compulsas de precios y sobreprecios, a cambio de beneficios económicos indebidos”. Desde su cargo “permitió que personas ajenas a la estructura formal de la ANDIS, esto es, sin cargo ni designación administrativa alguna, tomaran decisiones vinculadas con la gestión” y “accedieran a información privilegiada del sistema de compulsas de precios y pagos; e, incluso operaran el sistema de compras de medicamentos y prestaciones SIIPFIS desde el exterior del organismo, todo ello a cambio de retribuciones económicas indebidas”. El fiscal había pedido su detención. El juez consideró que estuvo a derecho y también la rechazó. Será indagado el 20 de noviembre a las 13.

Tanto Spagnuolo como Garbellini “garantizaron que la ANDIS funcionara como una agencia al servicio del interés privado”, según el fiscal.

3) Miguel Ángel Calvete. Según Picardi es un “jefe para estatal de la ANDIS” y el “articulador de la asociación ilícita”. Está vinculada a múltiples droguerías y firmas proveedoras de insumos PACBI, en particular a INDECOMM S.R.L., Profusión S.A. y Profarma S.A. Será quien abra la tanda de 14 indagatorias el próximo martes. “Tenía vinculaciones e influencia directa con Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, a quienes consultaba por pagos que debían ser dispuestos desde la ANDIS y con quienes se reunía en su propia casa y en bares de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, añadió el fiscal. También tenía operadores en la agencia. “Logró obtener adjudicaciones de sumas de miles de millones de pesos”, señaló el fiscal. Actuaba como “conector entre ANDIS y el sector privado vinculado a la salud”. Y “fue uno de los encargados de gestionar numerosos pagos indebidos a diversos/as funcionarios/as de ANDIS”. Estaba vinculado a Atchabahian. Su hija Ornella Calvete es Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación desde el 1° de septiembre de 2024. Es decir, funcionaria de la cartera que comanda Luis Caputo. En la casa de Ornella “se secuestraron cerca de 700.000 dólares, entre otras divisas” en un operativo del 9 de octubre de este año.

4) Eduardo “Pino” González fue clave como articulador “entre el mundo de las contrataciones de medicamentos e insumos PACBI y las firmas beneficiadas por el esquema de corrupción”. Estaba relacionado a Calvete. Había designado a partir del 12 de junio de 2025 como titular de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS pero en los hechos “operaba desde antes en el organismo”. Según Picardi “recibió, en el marco de sus funciones, divisas de manera indebida”. Será indagado el 28 de noviembre.

5) Lorena Di Giorno fue clave como articuladora junto a Pino González “entre el mundo de las contrataciones de medicamentos e insumos PACBI y las firmas beneficiadas por el esquema de corrupción”. También estaba relacionada a Calvete y al igual que González será indagada el 28 de noviembre. Según la fiscalía “era funcionaria pública de ANDIS; respondía a Miguel Angél Calvete y además, recibía dinero de las empresas vinculadas a él. Esto es, desplegó acciones en claro incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública de la ANDIS”.

6) Pablo Atchabahian. Estuvo a cargo de Incluir Salud durante el macrismo. Es decir, “ocupó el cargo de Daniel María Garbellini en el periodo 2018-2019 en la ANDIS y fue su jefe”. En la actualidad y desde afuera del organismo “le daba órdenes a éste para frenar pagos a determinadas droguerías y sobre incorporar a otras al sistema de SIIPFIS a los fines de que sean finalmente las adjudicatarias de las compras”. Tenia operadores que respondían a sus órdenes dentro de la ANDIS. Se encontraba vinculado a diversas droguerías y laboratorios como, por ejemplo, al laboratorio Roche y a la droguería Genesis S.A. Fue el único detenido este viernres de los 15 acusados. Se negó a declarar y espera recibir el beneficio de la domiciliaria.

7) Roger Grant es “Coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS en el período investigado” y “fungió como el ejecutor directo de los mandatos de Daniel María Garbellini”. De acuerdo a la fiscalía “sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema; y se interiorizaba sobre quiénes habían ‘podido’ cotizar”. Fue ciado a indagatoria para el 1 de diciembre a las 13.

8) Luciana Ferrari. Ex empleada de la ANDIS durante la gestión Atchabahian. Según Picardi, en la actualidad trabaja en el laboratorio Roche pero “era una operadora externa, puesto que sin estar designada en ANDIS, cumplía órdenes de Pablo Atchabahian y de Daniel Maria Garbellini, dentro de la agencia”. Llegó a contar con “un usuario del sistema SIIPFIS” provisto por Garbellini “para el desempeño de sus tareas e intercambiaba información y diálogos relativos a la gestión con él” a pesar de no ser parte oficial de la agencia y trabajar para uno de los laboratorios más importantes del país. Recibía “ayudas” por su “colaboración”. Fue citada a indagatoria para el 2 de diciembre a las 11.

9) Federico Santich. Es gerente y accionista de Profusión S.R.L, una de las firmas investigadas. Fue citado a indagatoria para el 2 de diciembre a las 12.

10) Guadalupe Muñoz es “pareja de Miguel Ángel Calvete, quien se encuentra vinculada a todo este entramado de direccionamientos y pagos indebidos”. Según la fiscalía fue la encargada “de conseguir gran cantidad de dinero en efectivo para Diego Orlando Spagnuolo”. Fue citada a indagatoria para el 3 de diciembre a las 12.

11) Patricio Rama es un “exempleado del Ministerio de Desarrollo Social (actual Ministerio de Capital Humano)” y está “vinculado a Pablo Atchabahian, a Miguel Ángel Calvete y a las droguerías Génesis S.A. y New Farma S.A”. Será indagado el 4 de diciembre.

12) Ruth Lozano. Según la fiscalía, socia de Calvete en INDECOMM S.R.L, empresa relacionada con la provisión de insumos y medicamentos. También es directiva y Presidenta de la Droguería Profarma S.A; “de la que también es accionista mayoritaria junto con la empresa Profusión S.R.L”. Fue convocada a indagatoria para el 4 de diciembre a las 11.

13) Andrés Arnaudo es “Presidente de la Droguería Genesis S.A” una de las más beneficiadas por el sistema de corrupción que funcionaba en ANDIS. Será indagado el 5 de diciembre a las 10.

14) Silvana Escudero “es la Presidenta de New Farma S.A. y, hasta septiembre de 2024, ocupó el cargo de Presidenta de Droguería Floresta S.A”, dos de las firmas que más se favorecieron con el sistema de corrupción de la ANDIS, de acuerdo al fiscal. Es pareja de Fuentes Acosta. Será indagada el 5 de diciembre a las 11.

15) Alejandro Fuentes Acosta es el Presidente de Droguería Floresta S.A., una de las cuatro que más se beneficiaron con el esquema espurio de ANDIS. Es pareja de Escudero. Será indagado el 5 de diciembre.

A este grupo de personas se suman otros 8 acusados que aún no fueron convocados a indagatoria. Pero que podrían ser llamados en cualquier momento. A juzgar por las pruebas recolectadas, este caso recién comienza. En este grupo se encuentran, por ejemplo, el exsocio de Fred Machado, Sergio Mastropietro, dueño de Baires Fly; Alan Pocoví; y Sebastián Nuner Uner.

El rol clave de un exfuncionario macrista y los chats que mencionan a Karina

El único acusado al que Casanello aceptó detener por pedido de la fiscalía para indagar este viernes fue Pablo Atchabahian, ex integrante de la ANDIS durante el macrismo.

Atchabahian desde 2022 compartía grupo de Whatsapp con Garbellini, Rama y Mariano Caballi. Los dos últimos relacionados a Calvete. En esos chats ya surge su interés volver a la ANDIS. Todos actuaban como una especie de equipo. “A principios del 2024, cuando los integrantes del grupo se enteraron de que habían despedido a David Aruachan del cargo de Subdirector Ejecutivo de la ANDIS, impulsaron de nuevo gestiones con la idea de volver a desembarcar en la agencia. Surge de las siguientes conversaciones las menciones a Diego Spagnuolo, como quien habría pedido la ANDIS y las referencias a Karina Milei, como la persona a la que debían llegar ya que sería ‘la que define todo’”. Los chats coinciden con los audios filtrados por Carnaval Stream en los que se escucha a Spagnuolo decir que Karina le había puesto a Garbellini, que era el que manejaba la caja. El 3 de junio de 2024, Garbellini asumió como director de Incluir Salud en la ANDIS.

Según la fiscalía se “corroboró que Pablo Atchabahian le daba órdenes” a Garbellini “e indicaba: a quiénes pagar y a quiénes no; a quiénes incorporar al sistema SIIPFIS para que puedan cotizar; a qué personal despedir de las gestiones anteriores; e incluso propuso a una persona que, si bien trabaja en la empresa Roche S.A.Q.E.I., se dedicaba a gestionar el sistema SIIPFIS. Esta persona es Luciana Ferrari”. Es decir, actuaba como jefe de Garbellini pero en las sombras.

Tal era la injerencia de Atchabahian en toda la trama de corrupción de la ANDIS que “sin formar parte de ANDIS-se ocupaba de manera personal de obtener los certificados para dar de alta a una droguería”. Incluso “ordenó frenar un pago a una droguería ‘que estaba jugando mal’. Ello permite afirmar, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, que una persona ajena a la ANDIS, daba órdenes a un Director Nacional de sancionar o perjudicar a una droguería, por no haber cumplido con algo previamente pautado o acordado o que se suponía debían ‘respetar’”.

Cuando se conocieron los audios de Spagnuolo Garbellini y Atchabahian mantuvieron una extensa llamada de Whatsapp.

El socio de Fred Machado y el blanqueo del dinero de las coimas

La fiscalía también describió un factible sistema de blanqueo del dinero en negro obtenido de las coimas.

Uno de los señalados por Picardi como central en esta etapa es el empresario Sergio Mastropietro, dueño de la empresa Baires Fly. Se trata de un ex socio de Federico “Fred” Machado, el argentino extraditado a los Estados Unidos acusado de integrar una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de activos, vinculado al diputado libertario José Luis Espert. Se ordenaron allanamientos en contra de Mastropietro y algunas de sus empresas.

Según pudo reconstruir la fiscalía, Mastropietro visitó en dos ocasiones a Spagnuolo en su casa. “Ingresó a ‘Altos de Campo Grande’ -barrio privado en el que vive Diego Orlando Spagnuolo- , junto a Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Ariana Muñoz, los días 30 de marzo y 3 de mayo de 2025”, precisó el fiscal.

En su dictamen, el fiscal Picardi señaló que “parte de los beneficios dinerarios obtenidos en forma espuria de la agencia de discapacidad, serían ubicados en terceras firmas que no guardan -en principio- vinculación con el sector de las droguerías y firmas proveedoras de insumos de alto costo y baja incidencia. Como veremos, Miguel Ángel Calvete giraba dinero en forma reiterada a Sergio Mastropietro (Baires Fly S.A.) y a Alan Pocoví”.

En relación Pocoví, recibía dinero de Calvete y parte de los fondos “serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación ‘NEBLOCKSHAIN’”. Para el fiscal Pocoví “sería una de las personas a cargo de la recaudación de fondos y/o de las maniobras tendientes al blanqueo del dinero proveniente de las ganancias indebidas, obtenidas en el ámbito de ANDIS”.

Respecto a Mastropietro, fue socio de Lorena Di Giorno, investigada en esta causa, y mantenía relación “cercana” con Calvete, el jefe paraestatal de la ANDIS, quien le envió archivos que “contienen transferencias dinerarias por cientos de millones de pesos argentinos a Baires Fly S.A”, la firma del exsocio de Machado. ¿Cuál fue el concepto de los giros? “POR COMPRA DE KILÓMETROS NACIONALES PARA SER UTILIZADO EN AERONAVES DE LA EMPRESA”. Para el fiscal “la descripción genérica e inespecífica del concepto, sumado a la abundante evidencia colectada hasta el momento, podría ser indicativo de que dichas operaciones están destinadas a disimular el origen y/o el destino de los fondos”.

Según estableció Picardi, Calvete movía de forma habitual “dinero hacía Sergio Mastropietro y/o Alan Pocoví, sin una razón clara o motivo aparente lícito”. Ese movimiento lo realizó el día que se allanaron sus domicilios y el de sus firmas en el marco de esta causa.

El interrogante que se abre a partir de ahora es si alguno de los acusados va a confesar y revelar más detalles de esta trama de corrupción que involucra a los hermanos Milei.