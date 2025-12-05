Un documento estratégico de Trump revive la Doctrina Monroe

FOTO ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Trump, habla con la prensa en la Casa Blanca

Estados Unidos se fortalecerá en el hemisferio occidental, se reforzará militarmente en el Indo-Pacífico y posiblemente reevaluará su relación con Europa, dijo el viernes el presidente Donald Trump en un amplio documento estratégico que busca replantear el papel del país en el mundo.

La Estrategia de Seguridad Nacional, publicada el jueves, describe la visión de Trump como una de "realismo flexible" y argumenta que Estados Unidos debería revivir la Doctrina Monroe del siglo XIX, que declaró que el hemisferio occidental, que incluye a América Latina, era la zona de influencia de Washington.

El documento también advirtió que Europa se enfrenta a un "desvanecimiento civilizatorio" y debe cambiar de rumbo.

El documento es la última y más clara expresión del deseo de Trump de sacudir el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial liderado por Estados Unidos y construido sobre una red de alianzas y grupos multilaterales.

"La política exterior del presidente Trump es pragmática sin ser 'pragmatista', realista sin ser 'realista', de principios sin ser 'idealista', musculosa sin ser 'de corte duro' y comedida sin ser 'acomodaticia'", dice el documento de 29 páginas.

"Está motivada sobre todo por lo que funciona para Estados Unidos", agregó

El documento, que es publicado por cada nueva administración y guía el trabajo de muchas agencias gubernamentales, dijo que Trump "restauraría la preeminencia estadounidense" en el hemisferio occidental.

"Este 'Corolario Trump' a la Doctrina Monroe es una restauración potente y de sentido común del poder y las prioridades estadounidenses, consistente con los intereses de seguridad estadounidenses", dice el documento, que sugiere que la gran acumulación militar estadounidense en la región no es temporal.

Desde que asumió el cargo en enero, los críticos han dicho que la retórica de Trump evoca el imperialismo moderno en el hemisferio occidental. Al principio habló, en términos vagos, de retomar el Canal de Panamá y anexionarse Groenlandia y Canadá.

Más recientemente, la creciente presencia militar estadounidense en el Caribe y las amenazas de ataques terrestres en Venezuela y en otros países donde operan los cárteles de la droga han aumentado la preocupación regional.

Estados Unidos ha enviado más de 10.000 soldados al Caribe, junto con un portaaviones, buques de guerra y aviones de combate.

"La nueva Estrategia de Seguridad Nacional señala con bastante claridad que las cosas no van a volver a ser como eran", dijo Jason Marczak, analista especializado en América Latina del centro de estudios Atlantic Council de Washington.

En el documento, la administración adoptó una visión desalentadora de sus aliados tradicionales en Europa, advirtiendo que el continente debe cambiar de rumbo si quiere seguir siendo un aliado fiable para Estados Unidos.

El documento es la más reciente de una serie de declaraciones de funcionarios estadounidenses que han puesto patas arriba los supuestos de posguerra sobre la estrecha relación de Europa con su aliado más fuerte, Estados Unidos.

Algunos comentaristas europeos dijeron que el documento se hacía eco de los argumentos de los partidos políticos europeos de extrema derecha, que se han convertido en la principal oposición a los Gobiernos de Alemania, Francia y otros aliados tradicionales de Estados Unidos.

Con información de Reuters