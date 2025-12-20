Triple femicidio en Varela: detienen a un nuevo sospechoso en la causa

La investigación por el brutal triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela sigue su curso en la Justicia Federal, a más de tres meses de los brutales crímenes. En el marco de la investigación, fuentes oficiales confirmaron la detención de un nuevo sospechoso en Berazategui en las últimas horas del viernes.

Según indicaron, las tareas investigativas realizadas por la DDI de La Matanza -fuerza que está a cargo de la investigación desde un principio- dieron sus frutos y de esta manera, lograron identificar al onceavo (11°) sospechoso del hecho.

Pese a haber aclarado que la causa está bajo secreto de sumario, el parte oficial identificó al sospechoso como Bernabé Jesús Mallon (42). Y según explicaron, presentaba antecedentes penales y mantenía un vínculo comercial aparente con uno de los principales imputados de la causa, en el cual encubriría acciones relacionadas con la comercialización de drogas, con Mallon ocupando un rol jerárquico dentro de la estructura criminal, comparable al de otros miembros ya detenidos.

Actualmente, la investigación es instruida por el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Secretaría N.º 8, a cargo de Ignacio Calvi, y de la Fiscalía Federal N.º 2 de Morón, encabezada por la Dra. Labozzetta, con la actuación de las secretarias Solorza y Siciliano. Todos ellos, apuntaron, se encuentran analizando las actuaciones realizadas hasta el momento y las medidas procesales correspondientes.

"La persona detenida -por Mallon- permanece incomunicada y será indagada el día lunes, conforme a lo previsto por la normativa procesal vigente. Atento al estado de la causa y a la vigencia del secreto de sumario, no se brindarán mayores precisiones hasta tanto se avance en las instancias procesales correspondientes", sentenciaron.

Qué dice la comparecencia y las pruebas alrededor del nuevo detenido

El 5 de diciembre, Mallon compareció ante la secretaría del fiscal Calvi para prestar declaración testimonial. Durante dicha instancia, los fiscales determinaron que hubo contradicciones en su relato, como negar conocer a uno de los imputados pese a las pruebas que lo relacionaban directamente a él. También afirmaron que se puso nervioso al momento de responder algunas preguntas y que negó aportar su número de teléfono.

Después de dar su testimonio, las tareas de vigilancia revelaron que Mallon tuvo cambios en su vida cotidiana que reforzaron la hipótesis de su participación en el crimen. Entre otras, se desprendió de un vehículo de su propiedad, modificó sus rutinas habituales y se observaron "movimientos inusuales" en su domicilio, que incluyeron el retiro de pertenencias por parte de terceros. Esto fue tomado por los investigadores como indicios de una posible fuga, lo cual fue puesto a conocimiento del Juzgado Federal que ordenó su arresto y allanamiento.

Ahora mismo la Justicia está llevando adelante el análisis integral de las comunicaciones telefónicas de los imputados y prófugos, además del estudio de movimientos financieros de Mallon y la profundización de líneas investigativas, con el objetivo de avanzar sobre la detención de otros posibles involucrados.

