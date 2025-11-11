Triple femicidio en Varela: un revés judicial podría complicar más la situación de los detenidos

A un mes y medio del brutal triple femicidio en Florencio Varela de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la Justicia Federal aceptó intervenir e investigar los hechos en el marco del pedido realizado por los fiscales. A partir de ahora, la causa quedará cerrada en la UFI de Homicidios de La Matanza para que se investigue el vínculo narco internacional que derivó en los terribles crímenes de las tres jóvenes.

Fueron el magistrado Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón, y el secretario Ignacio Calvi quienes decidieron declararse competentes para investigar lo ocurrido el 20 de septiembre pasado en el domicilio ubicado en Florencio Varela. De esta manera, ambos funcionarios judiciales solicitaron el expediente completo de la causa y todo el material encontrado hasta el momento.

Al mismo tiempo, para realizar una transición de forma ordenada, el secretario Calvi junto a los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli llevarán a cabo una serie de reuniones en mesa de trabajo. Cabe recordar que los tres representantes de la Fiscalía fueron los encargados de esclarecer los hechos del caso en una primera instancia.

Por otro lado, el juez Rodríguez se comprometió a investigar el caso de forma completa; es decir, optó por no subdividir la causa, situación que hubiese dejado al magistrado con la pista narco y a los fiscales mencionados de La Matanza ocupándose exclusivamente de los asesinatos de la causa.

Este cambio puede ser fundamental para dar con los responsables de la red narco, ya que la Justicia Federal tiene la capacidad de absorber la investigación y llegar a los máximos responsables del delito, incluidos los jefes de la organización narco que opera en el Bajo Flores.

Como sigue la causa del triple femicidio en Varela

Actualmente, la causa que investiga el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez posee un total de 11 detenidos y hasta el momento, tres acusados prófugos.

Los sospechosos que quedan por capturar son tres hombres de nacionalidad peruana: Álex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez. Los tres estarían ligados a la banda narco y cuentan con distintas acusaciones dentro de la investigación.

A su vez, los once detenidos hasta el momento son: