La investigación por el triple crimen en Florencia Varela sigue en curso. Ahora, la declaración de uno de los acusados brindó una nueva arista al caso. Lázaro Víctor Sotacuro habló nuevamente con el fiscal de la causa Adrián Arribas y solicitó que "Érica", la esposa de Alex Roger Ydone Castillo, uno de los prófugos, sea investigada en profundidad porque tiene más información para aportar sobre el triple femicidio.

Triple crimen en Florencio Varela: Sotacuro pide investigar a la esposa de un prófugo

Sotacuro sostuvo en su declaración que la mujer trabajaba en la Clínica Valuar Salud y durante dos años realizó en el lugar movimientos de dinero muy extraños. "Llevaba a una kinesióloga llamada Marlene y a la paciente Luna Gabriel y ahí le abonaba con cheques que cobraba en el Banco Santander. Se lo daban para endosarlos", expresó ante el fiscal Arribas.

Agregó que existía una persona llamada Kevin "que era el que cobraba los cheques y luego ponía el dinero en el banco".

La Fiscalía de Homicidios Complejos de La Matanza también llamó a declarar a la sobrina de Sotacuro, Florencia Ibáñez, pero se negó a brindar testimonio al igual que su esposa, Mónica Débora Mujica.

Además de Sotacuro e Ibáñez, los detenidos por el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena son: Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28) y Ariel Giménez (29). Todos tienen prisión preventiva. Por otra parte, Tony Janzen Valverde, alias "Pequeño J", el dealer narco de 20 años, está detenido en Perú y espera su extradición a la Argentina.

La causa por triple femicidio en Florencio Varela pasó a fuero federal

Este jueves, el juez de Garantías, Fernando Pinos Guevara, confirmó el pase de la causa por el triple femicidio al fuero federal para que se puedan investigar no solo los secuestros de las víctimas, su posterior tortura y asesinato, sino también a la banda de narcotraficantes que está detrás de este salvaje crimen.