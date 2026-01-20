Trump amenaza con aranceles a los vinos para que Macron se una a la Junta de la Paz

FOTO DE ARCHIVO: Botellas de vino francés se exhiben a la venta en un supermercado en París, Francia

Por Nandita Bose ‍y Bo Erickson

WASHINGTON, 19 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ‍impondrá un arancel ⁠del 200% a los vinos y champanes franceses, una medida que, según afirmó, haría que el presidente francés, Emmanuel Macron, se uniese a la iniciativa de la Junta de la Paz de Trump, creada con el objetivo de resolver los conflictos mundiales.

Cuando un periodista le preguntó a propósito ‌de las informaciones que indicaban que ⁠Macron no se unirá ⁠a la junta, Trump respondió: "¿Eso dijo? Bueno, nadie le quiere porque dejará el cargo muy pronto."

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Impondré un ‍arancel del 200% sobre sus vinos y champanes, y se unirá, pero ⁠no tiene que unirse", ‌dijo Trump.

Francia tiene la intención de declinar la invitación a unirse a la iniciativa, por el momento, dijo el lunes una fuente cercana a Macron.

Trump propuso originalmente crear la ‌Junta de la ‌Paz cuando anunció el pasado septiembre su plan para poner fin a la guerra en Gaza. Pero una invitación enviada a los líderes mundiales la semana pasada ​esboza un amplio papel para poner fin a los conflictos a nivel mundial.

Un borrador de la carta enviada a unos 60 países por el Gobierno estadounidense pide a los miembros que contribuyan con 1.000 millones de dólares en efectivo si quieren ‍que su pertenencia dure más de tres años, según el documento al que tuvo acceso Reuters.

Los Gobiernos reaccionaron con cautela el domingo a la invitación de Trump, un plan que, según los ​diplomáticos, podría perjudicar el trabajo de Naciones Unidas.

El lunes, Trump también dijo que ha invitado al presidente ​ruso, Vladimir Putin, a ser miembro de la Junta de la Paz. "Ha sido invitado", ⁠dijo Trump.

(Informaciónn de Nandita Bose y Bo Erickson en Washington. edición de Jacqueline Wong y Neil Fullick; edición en español de María Bayarri Cárdenas)