Cuándo es el Gran Premio de São Paulo: fecha, cronograma, horario argentino y cómo ver

La Fórmula 1 llegó a Brasil para una de las fechas más esperadas de la temporada. El Gran Premio de São Paulo se disputa este fin de semana en el legendario autódromo de Interlagos, con un formato especial que incluye carrera sprint. La cita en territorio paulista promete definiciones cruciales en la lucha por el campeonato mundial, con apenas unos puntos separando a los principales candidatos al título. Franco Colapinto también será protagonista tras la confirmación de su continuidad en la categoría para 2026.

El evento arrancó el viernes 7 de noviembre con la única sesión de práctica libre del fin de semana. A diferencia de los grandes premios tradicionales, el formato sprint reduce los entrenamientos a una sola hora antes de pasar directamente a la acción competitiva. La clasificación sprint se disputó también el viernes por la tarde, definiendo el orden de largada para la carrera corta del sábado. Esta modalidad comprimida genera un desafío adicional para los equipos, que deben afinar sus monoplazas con menos tiempo de pista disponible.

La carrera sprint tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a las 11 de la mañana en horario argentino. Esta prueba abreviada consta de 24 vueltas al circuito de Interlagos y otorga puntos para el campeonato, aunque en menor cantidad que la carrera principal. Los ocho primeros clasificados suman unidades al certamen, con el ganador llevándose ocho puntos. Más tarde ese mismo día, a las 15 horas, se desarrollará la clasificación tradicional que definirá la grilla de partida del domingo.

El domingo 9 de noviembre se disputará la carrera principal del Gran Premio de São Paulo. La largada está programada para las 14 horas de Argentina, en una competencia que abarcará 71 vueltas sobre los 4.309 kilómetros de extensión del trazado brasileño. El clima de Interlagos suele ser un factor determinante en estas fechas, con lluvias que pueden aparecer en cualquier momento y transformar completamente el desarrollo de la carrera. Las condiciones cambiantes obligan a los estrategas de los equipos a mantenerse alertas durante toda la jornada.

Franco Colapinto vivirá un fin de semana especial en Brasil, donde fue confirmado oficialmente como piloto de Alpine para la temporada 2026. El anuncio se realizó este viernes en la previa de la actividad en pista, poniendo fin a meses de especulaciones sobre su futuro en la Fórmula 1. El argentino completará así su alineación junto a Pierre Gasly de cara al cambio de reglamento técnico del año próximo, cuando Alpine incorporará motores Mercedes en reemplazo de sus propias unidades de potencia. Colapinto llega a esta cita con 23 grandes premios disputados y la expectativa de terminar el año como el tercer piloto nacional con más carreras en la historia, detrás de Carlos Reutemann y Juan Manuel Fangio.

La transmisión del Gran Premio de São Paulo en Argentina estará disponible por ESPN2 para televisión por cable. Los suscriptores del Plan Premium de Disney+ también podrán seguir todas las sesiones del fin de semana a través de la plataforma de streaming, con acceso a contenido exclusivo como las cámaras onboard y el Race Hub multicámara. La cobertura comienza desde la práctica libre del viernes y se extiende hasta la carrera del domingo, permitiendo a los fanáticos argentinos no perderse ningún detalle de la acción en Interlagos.

El campeonato llega a esta penúltima etapa sudamericana con una definición apretadísima. Lando Norris lidera la clasificación de pilotos con 357 puntos, apenas uno por delante de su compañero Oscar Piastri. Max Verstappen se mantiene en la pelea desde el tercer puesto con 321 unidades, a 36 del líder británico. Esta paridad marca uno de los campeonatos más disputados en años, con tres contendientes separados por una brecha mínima a falta de cuatro carreras para el cierre de temporada. Los puntos en juego este fin de semana tanto en el sprint como en la carrera principal pueden resultar decisivos para el desenlace del título.

Cronograma completo del Gran Premio de São Paulo

Viernes 7 de noviembre

Práctica libre: 11:30

Clasificación sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Carrera sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre