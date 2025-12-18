Por qué no deberías lavar nunca tus jeans: la recomendación de una experta en moda.

El jean es una prenda de uso diario en todo el mundo y, con el paso de los años, se fue adaptando a diferentes modelos, contextos y tipos de cuerpos. Sin embargo, no lo cuidamos como debe ser, o al menos eso es lo que dice una experta en moda. Precisamente, el jean casi no debería lavarse, a diferencia de lo que se cree popularmente.

En la mayoría de los hogares, el pantalón de jean entra al lavarropas casi por reflejo: después de uno o dos usos, directo al ciclo completo. Pero esa costumbre tan instalada no solo desgasta la prenda más rápido, sino que además podría ser innecesaria en la mayoría de los casos.

Según explica la especialista en consumo y moda sostenible Patricia Eguidazu, los jeans, sobre todo los de algodón, no necesitan lavarse con frecuencia. De hecho, hacerlo de manera habitual acorta su vida útil, altera el color y debilita las fibras del tejido.

Cómo cuidar un jean sin lavarlo

El consejo es simple y va a contramano de lo que muchos hacen. Si el pantalón tiene una mancha localizada, alcanza con limpiarla con un cepillo suave. Si presenta olor, lo ideal es airearlo, colgándolo al aire libre o cerca de una ventana. En casos más intensos, incluso el vapor de una plancha puede ayudar a eliminar olores sin necesidad de agua ni detergente.

El lavado queda reservado solo para situaciones extremas: barro, suciedad visible o manchas que no salen de otra manera. “Un vaquero 100% algodón no necesita pasar por el lavarropas todo el tiempo”, sostiene Eguidazu, y aclara que el exceso de lavado no es sinónimo de higiene, sino de desgaste.

Lavar menos los jeans no solo los conserva mejor, sino que también reduce el impacto ambiental. Cada lavado consume agua, energía y, en el caso de prendas con fibras sintéticas, libera microplásticos que terminan en ríos y mares. Aunque el denim tradicional es mayormente de algodón, muchos modelos actuales incluyen mezclas que también contribuyen a ese problema.