Funcionaban como un "call center" de extorsión sexual desde una cárcel: la red que desbarataron en Junín

La Justicia de la provincia de Buenos Aires logró desbaratar una red de extorsión sexual que funcionaba en la Cárcel de Junín. Según pudo determinar la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming y la UFI N°6 de Junín, un grupo de reos armó una especie de "call center" para conectar con sus víctimas a través de redes sociales. Se enviaban material íntimo y, luego de eso, procedían a amenazar a sus víctimas: les pedían dinero a cambio de su silencio.

Fueron dos vecinos de la Unidad Penitenciaria N°13 que se acercaron a la comisaría a realizar la denuncia de extorsión. En su declaración, dijeron que fueron contactados por los presos en Facebook.

Después de una serie de intercambios de mensajes, comenzaban a enviarse imágenes y videos con contenido sexual. Después los reclusos empezaban con las extorsiones. Solicitaban que les hicieran transferencias bancarias para no difundir las fotos que habían recibido.

La Fiscalía Especializiada y la UFI de Junín tuvieron el apoyo de la Ayudantía Fiscal Especializada para detectar a los responsables de la red de extorsión. Mediante una detallada investigación, lograron ubicar las direcciones IP y los números de IMEI de los celulares. Con ello identificaron geográficamente a los delincuentes.

De esta manera, el Juzgado de Garantías N.º 3 ordenó el allanamiento de la prisión y secuestró todos los dispositivos móviles implicados en el "call center". Los presos responsables de los delitos son tres y ya fueron imputados.

Crecen las estafas virtuales en la Argentina

Un informe reciente de la plataforma Check Point Research confirmó que los ciberataques en toda Latinoamérica han incrementado. En el caso de la Argentina, la situación es cada vez más compleja: en el 2025 se registraron 2326 semanales por organización. Esto significa que los delitos virtuales han aumentado un 10% interanual.

De América Latina, los países más afectados son Colombia con 3982 ataques semanales; México con 3394, y Brasil con 3348.