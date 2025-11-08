Fórmula 1: Lando Norris se quedó con la sprint de Brasil y aumentó su ventaja sobre Oscar Piastri en el campeonato

Norris ahora lidera por nueve puntos.

Debido a su victoria en el GP de México, Lando Norris arribó al Autódromo José Carlos Pace como el nuevo líder del campeonato, con una diferencia de tan solo un punto sobre Oscar Piastri, quien sigue sin cortar su racha negativa en la Fórmula 1. Este viernes, el oceánico no pudo quedarse con la pole en la sprint shootout, que quedó en manos del inglés, que compartió la primera fila en la grilla de partida con Andrea Kimi Antonelli.

Este sábado, en la largada de la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, el piloto británico supo mantener el liderato, mientras que las posiciones se mantuvieron detrás de él, a excepción del rebase de Max Verstappen sobre Fernando Alonso para ponerse quinto. Aunque no hubo lluvia en Interlagos durante la jornada, la pista estaba húmeda por la lluvia que hubo horas antes en São Paulo, por lo que cualquier roce con el piano o el pasto podía resultar en un accidente.

Justamente eso fue lo que le sucedió a Piastri, que en la sexta vuelta se despistó en la bajada de la S de Senna tras subirse al piano, que anteriormente había quedado con agua debido a las salpicaduras producidas por el paso de Norris. Como resultado, el australiano sufrió un accidente al impactar contra el muro de contención, lo que lo dejó prácticamente afuera de la carrera, lo que representa su segunda sprint consecutiva sin sumar puntos.

Además de Piastri, también chocaron Franco Colapinto y Nico Hülkenberg en el mismo lugar, por lo que los comisarios pusieron la bandera roja para retirar los coches y limpiar la pista. Sin embargo, el relanzamiento no se hizo en la parrilla, sino que fue en movimiento luego de una vuelta previa detrás del coche de seguridad, lo que le quitó emoción al reinicio de la carrera y dejó una vuelta menos para competir.

La decisión de la FIA también favoreció a Lando, que volvió a la pista con los neumáticos blandos nuevos y se vio beneficiado por la lucha entre los Mercedes por el segundo lugar. De esta manera, Norris se quedó con la victoria con un tiempo de 53:25.928, seguido por Antonelli (+0.845s) y Russell (+2.318s), mientras que Verstappen (+4.423s) quedó cuarto y no pudo recortarle al líder.

Los pilotos que sumaron en la sprint de Brasil.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025 tras la sprint de Brasil