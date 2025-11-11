Colapinto no tiene una buena relación con Stroll.

Lance Stroll posiblemente sea uno de los pilotos más polémicos de la Fórmula 1 en los últimos años, no solo por tener el asiento de Aston Martin asegurado por ser el hijo del dueño del equipo, sino también por sus actitudes en pista. Ya en el GP de México, el canadiense había perjudicado a Franco Colapinto en la largada, lo que produjo que el pilarense sufra un trompo al pisar el pasto en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Este fin de semana en el Autódromo José Carlos Pace no fue la excepción para un nuevo capítulo entre el piloto argentino y el norteamericano, que fue protagonista en el primer incidente del GP de Brasil. Al comienzo de la carrera, Stroll volvió a hacer lo mismo que en México y dejó sin pista a Gabriel Bortoleto, que chocó contra los muros de contención y se vio forzado a abandonar antes de completar la primera vuelta en su tierra natal.

De hecho, Colapinto, que vio el accidente desde atrás del Sauber, señaló al canadiense al comunicarse con su ingeniero por la radio. “Stroll lo empujó hacia afuera”, dijo por la radio, algo que fue reconfirmado desde Alpine, donde le señalaron que vieron todo por las cámaras y le informaron que tuviera cuidado con los escombros que quedaron en la pista. El abandono del brasileño produjo la aparición del Safety Car y la carrera recién se reanudó en la sexta vuelta.

Si bien el centro de atención de la reanudación estuvo puesto en el incidente provocado por Oscar Piastri que desembocó en el abandono de Charles Leclerc, también se dio un nuevo suceso entre Colapinto y Stroll. El argentino se había lanzado para superar al AMR25, pero el canadiense se movió de manera indebida para cerrarle el paso, lo que produjo la reacción de Franco por la radio: “Stroll es un idiota. ¿Qué está haciendo?”.

Aunque el asunto no pasó a mayores y consiguientemente logró superar a Stroll, lo cierto es que esto sentó un nuevo antecedente entre ambos pilotos en la máxima categoría. Cabe mencionar que, tras el GP de México, Colapinto había lanzado una feroz crítica contra el piloto de Aston Martin por lo sucedido en la largada: “Stroll me tiró al pasto. No mira los espejos nunca. No sé para dónde mira cuando ve a los espejos, siempre hace lo mismo”.

El argentino obtuvo su renovación en Interlagos.

Las carreras que le quedan a Colapinto en 2025

Con la renovación de su contrato ya confirmada, Franco debe tratar de terminar la temporada de la mejor manera posible en las últimas tres fechas del año. A continuación, las próximas carreras que tendrá el argentino en la actual edición de la Fórmula 1: