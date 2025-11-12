Colapinto fue de mucha ayuda en el GP de Brasil.

Después de siete fechas en cero, Alpine volvió a los puntos este fin de semana en el GP de Brasil de la mano de Pierre Gasly, quien sumó dos puntos en su visita al Autódromo José Carlos Pace, uno en la sprint y otro en la carrera principal. El francés mostró una sólida actuación a lo largo de todo el fin de semana, algo que incluso lo sorprendió a él mismo, puesto que no parecía capaz de volver a sumar con el A525 en esta temporada de la Fórmula 1.

Por su parte, la historia de Franco Colapinto fue distinta, puesto que quedó en cero una vez más tras anunciarse su renovación con la escudería francesa para la siguiente temporada. Ahora bien, aunque el piloto no haya logrado sumar puntos en Interlagos, lo cierto es que cumplió un rol clave para que la escudería francesa pueda volver a sumar, puesto que fue el que puso a prueba el nuevo plan de acción del equipo.

Durante los preparativos para la vigesimoprimera fecha, los ingenieros de Alpine descubrieron la manera de solucionar dos fallas del A525 con relación a la conexión con el asfalto y la estabilidad en las curvas, por un lado, y la gestión de neumáticos, por el otro. El problema es que las soluciones habían aparecido en la fábrica, pero no había habido oportunidades de probarlos con el coche, por lo que se le encargó a Franco disputar la FP1 con la nueva configuración.

De esta manera, Colapinto se dedicó a la correlación aerodinámica en la única sesión de entrenamiento que tuvo el GP de Brasil, lo que les permitió a los ingenieros verificar que sus cálculos se transportaban a la realidad. Con la confirmación de que todo estaba en orden, el equipo se centró en mejorar el rendimiento de esta nueva configuración, lo que ayudó a Gasly durante la carrera, en la que terminó en el décimo lugar.

Tal es así que el piloto galo manifestó en plena carrera que el coche se sentía más vivo, según indica el análisis realizado por Les Alpinistes. Por su parte, el argentino también se sintió mejor con el coche y Steve Nielsen, director de Alpine, reconoció su trabajo en Interlagos, donde fue perjudicado por el tráfico y la estrategia, que lo dejó relegado al decimoquinto lugar tras haber llegado a estar octavo en pista.

El argentino terminó decimoquinto en el GP de Brasil.

El posteo de Colapinto tras el GP de Brasil

A pesar de haber ayudado al equipo, Franco Colapinto no quedó contento con su rendimiento en el GP de Brasil, donde soñaba con cerrar con broche de oro en la zona de puntos. En este contexto, el argentino hizo un posteo en sus redes sociales en donde agradeció al público e ilusionó con la siguiente visita a Interlagos: “Gracias a todos por estar. Finde complicado, pero lo bueno es que la tercera es la vencida. El año que viene vamos por todo en Brasil. Son los mejores del mundo, no hay nada como Argentina, loco”.