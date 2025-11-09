Alpine demoró demasiado en la segunda parada de Colapinto, otra vez.

Alpine perjudicó a Franco Colapinto otra vez. La irritante demora en la segunda parada fue de 5.4 segundos, cuando lo normal es hacer el cambio de neumáticos en 2.5 o 3 segundos. En el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1, la escudería francesa complicó las chances del piloto argentino de 22 años y el ritmo del monoplaza rosa decayó como siempre dentro de la pista.

Si bien al principio de la prueba el monoposto rosa funcionó bien, con el transcurrir de los giros tanto el ex Williams como su compañero galo Pierre Gasly no pudieron mantener la velocidad sobre el asfalto. Ni siquiera el abandono de ambas Ferrari pudo acercar a "Fran" a los puntos en el emblemático autódromo de Interlagos en San Pablo.

La grilla de partida del Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren). Kimi Antonelli (Mercedes). Charles Leclerc (Ferrari). Oscar Piastri (McLaren). Isack Hadjar (Racing Bulls). George Russell (Mercedes). Liam Lawson (Racing Bulls). Oliver Bearman (Haas). Pierre Gasly (Alpine). Nico Hulkenberg (Sauber). Fernando Alonso (Aston Martin). Alexander Albon (Williams). Lewis Hamilton (Ferrari). Lance Stroll (Aston Martin). Carlos Sainz Jr. (Williams). Franco Colapinto (Alpine). Yuki Tsunoda (Red Bull). Gabriel Bortoleto (Sauber). Max Verstappen (Red Bull, desde los boxes). Esteban Ocon (Haas, desde los boxes).

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1?