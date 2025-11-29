Del emprendimiento a la góndola: el plan de Formosa para fortalecer el mercado interno, las pymes y el empleo local

El Programa Conexión Comercial, impulsado por la Subsecretaría de Empleo de Formosa, consolida un puente directo entre emprendedores y comercios y se prepara para dar un salto clave: la instalación de góndolas con productos de identidad formoseña en supermercados, bajo la marca “Emprendedores Formoseños”. El objetivo es fortalecer el mercado interno, darle protagonismo a la producción local y transformar el esfuerzo de los pequeños productores en acuerdos comerciales sostenidos en el tiempo.

Se trata de una política pública que apunta menos al impacto inmediato y más a la construcción de un entramado económico local con sello propio. En diálogo con NEA HOY, Andrea Salmón, responsable de la administración operativa del programa, explicó que la iniciativa “nace de una necesidad concreta de los emprendedores que ya tenían un producto listo para la venta mayorista, pero no estaban preparados para salir a negociar con comercios”.

El punto de partida fue una realidad repetida: muchos emprendedores formoseños habían superado la etapa de la feria, contaban con un producto consolidado, pero chocaban con la barrera del mercado mayorista. Negociar precios, garantizar stock, cumplir plazos de entrega o adaptarse a las exigencias de un supermercado no se aprende de un día para el otro ni en soledad. Frente a esa dificultad, el Estado asumió un rol de facilitador. “La primera línea de trabajo fue preparar a los emprendedores para sentarse a una ronda de negocios en igualdad de condiciones”, detalló Salmón.

La prueba piloto realizada a fines de 2024, con alrededor de veinte emprendedores, marcó el rumbo. Los resultados positivos permitieron consolidar el programa en 2025, con rondas periódicas que hoy forman parte de la agenda productiva local y que buscan que cada encuentro derive en acuerdos concretos de provisión de mercadería.

Una de las novedades más relevantes es el lanzamiento de la tercera línea del programa: góndolas exclusivas con productos formoseños en supermercados. “Vamos a presentar una marca que se llamará ‘Emprendedores Formoseños’, como un sello de calidad. Será una góndola con productos elaborados por formoseños”, adelantó Salmón. No se trata solo de colocar mercadería, sino de disputar un lugar visible en el consumo cotidiano y ganar espacio frente a productos de otras provincias.

En esas góndolas habrá únicamente productos elaborados por formoseños, con identidad local certificada. Para llegar a ese espacio, los emprendedores deberán atravesar instancias de capacitación, adecuación a normativas, certificaciones de manipulación de alimentos y criterios de rotulado. “Venimos trabajando todo lo que es normativa de productos en góndola, certificaciones, preparación técnica. Hoy vamos a presentar el prototipo para que puedan ver cómo quedaría en un supermercado”, explicó.

La propuesta incluye góndolas demostrativas por rubros. Ya se trabaja, por ejemplo, con una línea destinada a alfajores artesanales en el marco del festival del alfajor, integrando producción, comercialización y visibilidad. La idea, sin embargo, es ir más allá del rubro alimenticio y sumar distintos productos de identidad formoseña, generando impacto visual y simbólico en el consumidor. “Buscamos que estos productos llamen la atención, que tengan protagonismo en supermercados y en otros comercios”, agregó Salmón.

Actualmente, Conexión Comercial cuenta con 67 empresas activas, de las cuales unas 12 trabajan mensualmente en procesos de negociación directa. En cada ronda participan alrededor de 25 emprendedores, con la expectativa de que de esos encuentros surjan acuerdos efectivos. “Nosotros hacemos un seguimiento de cada acuerdo por al menos tres meses. No termina cuando se firma, ahí recién empieza”, subrayó la funcionaria. El equipo acompaña las entregas, mantiene contacto con las empresas y asiste ante dificultades, sosteniendo el vínculo en el tiempo.

En ese entramado, la confianza aparece como un factor central. “Este programa genera confianza en ambos sentidos: la empresa confía en el emprendedor y también en el Estado que lo acompaña”, afirmó Salmón. Esa confianza se construye con cumplimiento, resultados y presencia del sector público.

La política también tiene un fuerte carácter territorial. No se limita a la ciudad de Formosa: participan emprendedores de Herradura, Pirané, Pozo del Tigre, Laguna Blanca y otras localidades. “Tenemos esa mirada territorial y tratamos de llegar a la mayor cantidad de emprendedores con producto de identidad formoseña”, concluyó Andrea.