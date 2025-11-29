El PJ de Misiones tiene fecha para sus elecciones internas

La Intervención del Partido Justicialista (PJ) de Misiones anunció la convocatoria a elecciones internas para la elección del Consejo Político Provincial, del Congreso Provincial y de los Consejos Políticos Municipales. Los comicios internos se realizarán el 19 de abril de 2026, en el marco del proceso de normalización partidaria dispuesto por el Consejo Nacional del PJ.

El 19 de diciembre de 2025 será la fecha límite para la incorporación de afiliados en condiciones estatutarias, momento en el que se cerrará el padrón para participar del proceso interno. Según se indicó, este plan responde al mandato de asegurar institucionalidad y vida orgánica plena al justicialismo en Misiones, única provincia del país que no cuenta actualmente con Consejos Políticos Municipales constituidos ni con procesos electorales jurídicamente sustentables en las últimas décadas. Esto se da en un contexto en el que hace tres décadas que el partido no realiza comicios internos.

Los normalizadores afirmaron que todo el procedimiento se llevará adelante garantizando transparencia, federalidad y el derecho de participación de la militancia misionera en igualdad de condiciones.

“Nuestra intención era no ser parte del problema sino ser parte de la solución y llevar adelante este proceso de normalización del PJ de Misiones dentro de los plazos convenidos. Venimos a anunciar que ese proceso se va a desarrollar, que nosotros tenemos mandato hasta el 22 de mayo del 2026, y que hay tiempo para presentar afiliaciones hasta el día 19 de diciembre”, afirmó Gustavo Arrieta, interventor designado por el Consejo de partido nacional.

El legislador del Parlasur también remarcó que "Misiones atraviesa una situación completamente irregular, sin antecedentes similares en ninguno de los 23 distritos restantes del país" y que "esta decisión, ratificada por unanimidad en el Congreso Nacional partidario, busca garantizar que los misioneros vuelvan a elegir libremente a sus autoridades y recuperen su institucionalidad”.

Por su parte, el también interventor Máximo Rodríguez destacó que la normalización se apoyará en una participación amplia y federal: “Queremos una elección federalizada en toda la provincia, que se elija del interior hacia la capital, pero como un distrito más, para que puedan participar todos. El 19 de abril son las elecciones internas; el 19 de marzo se cierran las listas y en febrero comenzará el proceso con la Junta Electoral y el reglamento correspondiente, para que todos puedan participar libremente en un proceso que devuelva vida orgánica plena al peronismo misionero”.

Cronograma de elecciones del PJ de Misiones:

Fecha límite para presentación afiliaciones: 19 de diciembre de 2025

Fecha límite presentación de listas: 19 de marzo de 2026

Elecciones internas: 19 de abril de 2026

Fin de la intervención: 22 de mayo de 2026