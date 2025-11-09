McLaren suma su segunda victoria consecutiva.

Luego de cuatro derrotas consecutivas con Red Bull, McLaren volvió a ganar en la fecha pasada con el triunfo de Lando Norris en el GP de México, una tendencia que se mantuvo este fin de semana en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Sin lluvia de por medio, el británico no solo se quedó con la carrera sprint el sábado, sino que también hizo el mejor tiempo en la clasificación, mientras que Oscar Piastri, que abandonó en la sprint, quedó cuarto en la grilla.

Para el australiano, la cita en Interlagos fue completamente negativa, ya que quedó en cero el sábado, mientras que esta tarde recibió una penalización de diez segundos por ocasionar el incidente que desembocó en el retiro de Charles Leclerc. Como consecuencia, Piastri terminó quinto en la carrera principal, mientras que Norris volvió a ganar, de manera de extender su ventaja en el campeonato.

Ahora bien, la lucha por el subcampeonato es el atractivo principal en la tabla de constructores, un aspecto en el que Ferrari no salió bien parado este domingo. Al abandono del monegasco por el accidente le siguió el retiro de Lewis Hamilton, quien chocó a Franco Colapinto en la largada y perdió tiempo cambiando el alerón delantero, además de que recibió una dura sanción por provocar el choque.

El doble abandono de la escudería italiana benefició tanto a Mercedes como a Red Bull. Por el lado del equipo alemán, Andrea Kimi Antonelli terminó segundo, repitiendo el resultado de la sprint, mientras que George Russell quedó cuarto. Por su parte, Max Verstappen fue el piloto del día tras haberse recuperado desde salir del pitlane hasta cruzar la línea de meta en el tercer puesto, lo que le permitió a la escudería austriaca superar a Ferrari.

Otro equipo que sorprendió fue Racing Bulls, que sumó por duplicado con Liam Lawson e Isack Hadjar, mientras que Haas, Sauber y Alpine sumaron de la mano de Oliver Bearman, Nico Hülkenberg y Pierre Gasly. Fuera de los puntos quedaron Aston Martin y Williams, con la particularidad de que los británicos no sumaron ni en la sprint ni en la carrera de este domingo.

Así terminaron los pilotos que sumaron este fin de semana.

Tabla de posiciones de la Copa de Constructores tras el GP de Brasil

McLaren: 756 puntos. Mercedes: 398. Red Bull: 366. Ferrari: 362. Williams: 111. Racing Bulls: 82. Aston Martin: 72. Haas: 70. Sauber: 62. Alpine: 22.

Red Bull y Mercedes superaron a Ferrari en la tabla.

¿A qué hora corre la F1 la próxima carrera?

La Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 20 al 22 de noviembre con el Gran Premio de Las Vegas, que se realizará en el Circuito callejero de Las Vegas. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la 22° fecha del campeonato: