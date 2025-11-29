El secreto de los hoteles: el truco para limpiar las sábanas blancas y dejarlas como nuevas.

Existe un truco de limpieza para mantener las sábanas blancas y limpias que se usa en los hoteles y que la mayoría de las personas no conoce. Con el correr de los usos, es muy común que las sábanas blancas dejen de verse tan limpias.

Pueden formarse manchas amarillas o simplemente perder su blancura original. Limpiaterapia con Andrea, creadora de contenido sobre limpieza, compartió este truco muy sencillo que muchos hoteles aplican para tener sus sábanas como nuevas.

Aparte del jabón líquido que se usa en el lavarropas a la hora de lavar las sábanas, el secreto está en agregar otro ingrediente. Se trata de un compuesto llamado percarbonato de sodio, que funciona muy bien para quitar manchas en telas blancas.

Truco de limpieza para limpiar las sábanas y dejarlas como nuevas

Ingredientes

Jabón líquido que usas normalmente para el lavarropas

1/4 taza de percarbonato

Paso a paso

A tu jabón líquido, agregarle 1/4 taza de percarbonato. Si hay manchas, agregá 1/4 de taza de agua oxigenada de 20 o 30 volúmenes. Lavá siempre a 40 grados. ¡Listo! Repetí este proceso todas las veces que necesites.

Por qué el percarbonato funciona para limpiar sábanas blancas

El percarbonato de sodio es un compuesto que al entrar en contacto con el agua se descompone liberando peróxido de hidrógeno, un agente blanqueador natural. Así, se rompen las moléculas de manchas y suciedad que pueden haber en las sábanas, como sudor, maquillaje o restos de detergente.

A diferencia de los blanqueadores con cloro, el percarbonato es más suave con los tejidos, evitando que se debiliten las fibras mientras las limpia y mantiene su color original. Además, ayuda a eliminar los residuos orgánicos y bacterias, gracias a su efecto oxidante, lo que contribuye a que las sábanas queden más limpias y luminosas.