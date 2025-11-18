Colapinto necesitó de sus mecánicos en Interlagos.

Tras haberse anunciado la renovación de su contrato, Franco Colapinto no tuvo un buen inicio en su visita al Autódromo José Carlos Pace, donde sufrió un accidente en la carrera sprint del sábado en la bajada de la S de Senna. En ese sector, se habían accidentado Oscar Piastri y Nico Hülkenberg apenas unos instantes antes, pero el pilarense se llevó la peor parte debido a la fuerza del impacto, a tal punto que se lo notó mareado al salir del monoplaza.

De hecho, el piloto argentino debió hacerse el control de rutina en Interlagos, mientras que los mecánicos de Alpine tuvieron que trabajar a contrarreloj para poner en condiciones al A525 de cara a la clasificación. Finalmente, Colapinto pudo disputar la qualy y estuvo presente en el GP de Brasil, en el que terminó en el decimoquinto lugar, por lo que aprovechó la semana libre para visitar las instalaciones del equipo en Enstone.

A través de su cuenta de X, la escudería francesa publicó una foto del momento en el que el pilarense se reunió con los trabajadores del equipo para agradecerles por el esfuerzo realizado que le permitió disputar la carrera en São Paulo. “Un equipo. Aunque el trabajo continúa de cara a finales de este año y durante 2026, Franco se tomó un tiempo para saludar y agradecer a todos su arduo trabajo”, escribieron desde Alpine.

Cabe mencionar que, a pesar de haber quedado fuera de los puntos, “Fran” tuvo otra destacada actuación en Interlagos el domingo pasado, cuando llegó a posicionarse en la zona de puntos antes de su último ingreso a boxes. Es más, el argentino pudo haber terminado en una mejor posición en el trazado paulista de no ser por una lenta detención en el boxes de Alpine que lo hizo volver a la pista con mucho tránsito.

Sin acción, en la última semana, la Fórmula 1 volverá el jueves por la noche con la primera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas, que tiene la particularidad de que se disputará en la velada del sábado estadounidense. En Argentina, la carrera iniciará a la madrugada del domingo, concretamente a las 1:00 horas.

Así fue la reunión de Colapinto con el personal de Alpine.

Las carreras que le quedan a Colapinto en la temporada

Con la renovación de su contrato ya confirmada, Franco Colapinto debe tratar de terminar la temporada de la mejor manera posible en las últimas tres fechas del año. A continuación, las próximas carreras que tendrá el argentino en la actual edición de la Fórmula 1: