Club Brugge vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

Club Brugge recibe el próximo miércoles 10 de diciembre a Arsenal por la fecha 6 de la Champions, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Jan Breydel.
Así llegan Club Brugge y Arsenal
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Club Brugge en partidos de la Champions
Club Brugge cayó 0 a 3 ante Sporting Lisboa en el José Alvalade XXI. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 8 goles a sus oponentes y le han marcado 13 en su portería .
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions
Arsenal llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Bayern Múnich. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 14 goles y le han marcado 1.
Horario Club Brugge y Arsenal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas