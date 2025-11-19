El campeón del mundo con la Selección Argentina que cenó con Colapinto en España

Colapinto marcha último en la tabla.

Sin acción en el fin de semana pasado en la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo algo de tiempo libre por fuera de sus tareas en las instalaciones de Enstone, donde mantuvo un encuentro con los trabajadores de la fábrica. Tanto es así que el pilarense tuvo tiempo incluso de volver a España, donde tiene su domicilio, aunque se dio una escapada a Madrid para ir a comer a un reconocido restaurante con la compañía de su amigo, Bizarrap.

Ahora bien, lo que sorprendió a todos fue la presencia de un tercer integrante en la cena, uno de los jugadores de la Selección Argentina que se inmortalizó al levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022. Se trata de Thiago Almada, quien formó parte del plantel que llevó Lionel Scaloni a la última cita mundialista y tuvo la oportunidad de jugar unos minutos contra Polonia en la fase de grupos.

Ya más consolidado en la “Albiceleste”, el extremo izquierdo de Atlético de Madrid se perfila como una de las grandes promesas del conjunto nacional de cara al futuro, una situación similar a la que atraviesa Colapinto en la F1. De ahí que la reunión que mantuvieron haya llamado la atención en De María, el restaurante ubicado en la capital española que se especializa en carne a la parrilla y que ya recibió la visita de otro campeón, Julián Álvarez.

De hecho, el establecimiento gastronómico compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que salieron Thiago, Bizarrap y Franco, a quienes agradeció por su visita: “¡Gracias por compartir con nosotros momentos tan lindos!”. La imagen no tardó en viralizarse y estuvo acompañada por la nueva canción de Daddy Yankee, realizada en conjunto con el productor argentino, que también se encuentra en un grandioso momento en la industria de la música.

James Vowles, impactado por Colapinto en Interlagos

En la pasada fecha de la F1, Franco fue uno de los principales protagonistas por el anuncio de su renovación con Alpine, algo que se esperaba por las noticias previas que habían llegado tras el Gran Premio de México. Como consecuencia, centenares de argentinos fueron a ver al joven piloto al GP de Brasil, donde Vowles volvió a maravillarse con la pasión del público argentino.

“Colapinto tiene una cantidad impresionante de seguidores. Venir aquí, y no estoy exagerando, nos llevó media hora porque había cincuenta mil argentinos increíblemente apasionados y eso es lo que me gusta ver”, afirmó el director de Williams durante la conferencia de prensa. Además, el británico resaltó que el pilarense “tiene un futuro brillante, y está en él que se lo ganó año a año”.