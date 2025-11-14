Con goles de Messi y Lautaro, la Selección Argentina venció 2 a 0 a Angola

La Selección Argentina derrot+o a Angola en su último amisotoso del 2025, con goles de Lautaro y Messi.

La Selección Argentina venció 2 a 0 a Angola, en el último partido del 2025 de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, Lionel Scaloni aprovechó el amistoso en Luanda para darle la chance de debutar en la "Albiceleste" a Joaquín Panichelli, Máximo Perrone, Kevin Mac Allister y Gianluca Prestiani.

En un Estadio 11 de Novembro repleto, que tuvo la presencia de casi 50 mil espectadores que, por momentos, hincharon por el equipo campeón del mundo, Argentina impuso condiciones desde el comienzo y marcó una clara supremacía en el juego. Si bien los africanos contaron con tres chances para abrir el marcador, el 1 a 0 llegó recién a los 43 minutos, luego de una gran asistencia de "La Pulga" para que el delantero del Inter transformara en gol después de fuerte remate razo.

En el complemento, los de Scaloni dominaron todavía más a su rival, que ya no lucían la confianza de la primera parte, y el caracterísitco toque de pelota de Argentina empezó a ser la regla. Con Alexis Mac Allister en el eje central y Rodrigo De Paul sumándose al ataque, el seleccionado nacional se lució en la mitad de la cancha y lo amplió aún más cuando movió el banco, con el ingreso de Perrone.

Así, a los 36 minutos del segundo tiempo llegaría el gol que liquidaría la historia. Después de una buena contra que no pudo concretar en el arco Messi, la pelota derivó en Lautaro que, después de amagar en la puerta del área con un remate, devolvió gentilezas en el primera tanto y habilitó a Messi, que quedó solo frente al arquero y definió cruzado para el 2 a 0.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

El seleccionado argentino no volverá a tener acción en lo que resta del 2025 y su próximo partido será en 2026, en la fecha FIFA de marzo. Aunque está confirmada la fecha, hasta el momento no se conoce quién o quiénes serán sus rivales, aunque todo indica que uno de los encuentros por aquella época sería la Finalissima ante España y, además, un posible amistoso contra una "potencia" de Europa.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El azar determinará la configuración de las Selecciones en la fase de grupos el viernes 5 de diciembre del 2025, desde las 14 horas de Argentina. El multitudinario evento internacional se llevará a cabo en Estados Unidos, dentro del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en la capital Washington D. C.

¿Cuándo y dónde es el Mundial 2026?

El torneo se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Dónde y cuándo es la final del Mundial 2026?

El encuentro por el título de la próxima Copa del Mundo será el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos, que cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores. El emocionante choque sería a las 18 horas de Argentina, aunque ello no fue confirmado todavía.