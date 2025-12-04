Vuelve el Wine Rock Sessions 2026: música, vino y montaña en el festival más esperado de Mendoza.

La magia vuelve a los viñedos. Wine Rock Sessions 2026 anunció su nueva edición en Mendoza y ya comenzó la cuenta regresiva para uno de los festivales más auténticos del calendario mendocino. El encuentro será el sábado 28 de marzo en Lomas del Malbec, Luján de Cuyo, un escenario privilegiado al pie de la Cordillera. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de passline.

Un festival donde el vino es protagonista

Tras una exitosa edición 2025 que reunió a más de cinco mil personas y una grilla con artistas como Julieta Venegas, El Kuelgue, Conociendo Rusia, Lorenzo Thompson y Javier Malosetti, el Wine Rock Session redobla la apuesta en 2026.

El vino tomará nuevamente el centro de la escena con más de 15 etiquetas seleccionadas, experiencias inmersivas, catas guiadas por especialistas y un maridaje pensado para potenciar cada copa en un entorno donde la naturaleza es parte del show. La combinación de música, viñedos y gastronomía busca ofrecer una jornada inolvidable que une cultura y territorio.

Pedro Aznar y Fran Evangelista presentaron su línea de vinos en el Festival Wine Rock en Mendoza.

Organizado por En Vivo Producciones y Produce Crack Mendoza, el festival mantiene su esencia: un encuentro que celebra el vino y la música en un paisaje único, consolidándose como una cita imperdible para mendocinos y turistas. El evento comenzará por la tarde y se extenderá hasta la noche, con presentaciones de bandas y artistas nacionales, una estética visual renovada y una feria de vinos a cielo abierto frente a la cordillera. El line up será anunciado próximamente.

La sommelier Agus De Alba en el Festival Wine Rock en Mendoza.

Dos tipos de entradas para elegir

Wine Rock Sessions ofrece dos alternativas de tickets:

Entrada General: acceso a todos los shows, a la feria Vino y Bocado y a experiencias artísticas seleccionadas.

Wine Fanatic VIP: un sector exclusivo con gastronomía y bebidas de cortesía, baños privados, vista preferencial y estacionamiento propio.

Ambas opciones están disponibles en Passline.com.