Esperanza Mía está entre lo más visto de Amazon Prime Video.

Una serie emitida por El Trece en 2015 está entre los shows de TV más vistos en la plataforma Amazon Prime Video. Se trata de la recordada Esperanza Mía, en la que Lali Espósito encarna a una joven que debe ingresar a un convento y hacerse pasar por monja.

Esta telenovela comenzó el 6 de abril de 2015 y, tras un año de gran repercusión -especialmente entre el público juvenil-, llegó a su final el 14 de enero de 2016. La ficción cosechó un fuerte impacto local durante su transmisión original por El Trece, lo que luego facilitó su llegada a otros países de la región.

Además de Lali Espósito en el rol principal, Esperanza mía contó con la participación protagónica de Mariano Martínez y con un elenco de figuras que interpretaron a los personajes antagónicos: Tomás Fonzi, Natalie Pérez, Alejandro Fiore, Rita Cortese, Pedro Alfonso y Michel Noher. La telenovela también tuvo actuaciones destacadas de Gabriela Toscano, Federico D'Elía, Ángela Torres, Franco Masini y Ana María Picchio, quienes completaron un reparto amplio y muy reconocido dentro de la ficción argentina.

Después de su estreno en Argentina, la serie fue programada principalmente por la señal MTV para toda América Latina. La historia contó con un guion desarrollado por Lily Ann Martin, Claudio Lacelli y Marta Betoldi, quienes dieron forma al universo narrativo que convirtió a Esperanza Mía en uno de los títulos televisivos más recordados de su época.

Esperanza Mía.

Trama de Esperanza Mía

Julia Albarracín (interpretada por Lali Espósito) es una joven de 21 años que vive en Colonia La Merced, un pequeño pueblo bonaerense, junto a Blanca, su madre adoptiva. La planta en la que trabajaba Blanca genera contaminación que termina enfermándola y finalmente provoca su muerte. Antes de fallecer, Blanca entrega a Julia las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad de la fábrica y de sus propietarios, dejando a su hija la misión de exponer la verdad y buscar justicia.

Elenco completo de Esperanza Mía