Colapinto fue confirmado para 2026.

Desde que Franco Colapinto tuvo su debut en el GP de Italia 2024 con Williams, muchos se ilusionan con la posibilidad de traer de regreso el Gran Premio de Argentina, que se disputó por última vez en 1998 con la victoria de Michael Schumacher. De hecho, las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para recibir al MotoGP también tiene como objetivo lograr la homologación para la Fórmula 1.

En este contexto, el piloto argentino ha aprovechado la visita al Autódromo José Carlos Pace en el marco del GP de Brasil para señalar el enorme caudal de fanáticos sudamericanos que siguen la F1. Al igual que en 2024, centenares de argentinos viajaron para apoyar a Colapinto y celebrar su renovación con Alpine, lo que hizo que sea uno de los protagonistas en la conferencia de prensa de Interlagos.

Allí, el pilarense señaló que uno de sus mayores anhelos es disputar una carrera como piloto de F1 en territorio nacional. “Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina y correr con toda la gente alentándome allá”, comenzó “Fran”, que, ni lento ni perezoso, aprovechó el momento para enviarle un mensaje a la máxima categoría sobre los beneficios que tendría llevar la competencia a Buenos Aires.

“Yo creo que la Fórmula 1 no se da cuenta de lo que sería eso todavía y no tiene dimensión, pero creo que en lo personal sería un sueño hecho realidad”, agregó el argentino en referencia a la enorme cantidad de aficionados que estarían dispuestos a pagar una entrada por ver los monoplazas en acción. Cabe recordar que nuestro país es una de las cunas del automovilismo, con historia en la F1 y también con la competencia más añeja del automovilismo, el Turismo Carretera.

La rivalidad que podría hacer vibrar la F1

Actualmente, los argentinos deben desplazarse a Brasil para disfrutar de una carrera de Fórmula 1, por lo que es considerado el Gran Premio local por representar a toda Sudamérica. Ahora bien, el verdadero local de Interlagos es Gabriel Bortoleto, quien mantiene una extensa amistad con Franco Colapinto, con quien espera tener una rivalidad por el título que revolucione a la máxima categoría.

Bortoleto y Colapinto compitieron juntos en F2.

“Hoy no estamos peleando un título mundial. El día que estemos luchando por el campeonato, ahí sí puede aparecer una ‘guerra’ estilo Pelé-Maradona”, afirmó el brasileño en una reciente entrevista con Motorsport. De ahí que el piloto de Sauber se haya mostrado contento con la renovación del argentino: “Me pone muy feliz que esté en la Fórmula 1 y que podamos competir en la misma categoría. Prefiero tenerlo acá, compitiendo conmigo, antes que enfrentar a alguien que no conozco”,