Vowles depositó su confianza en Colapinto.

A falta de nueve fechas para el cierre del campeonato, James Vowles decidió darle una oportunidad a Franco Colapinto para que reemplace a Logan Sargeant y ocupe el segundo FW46 de Williams. El pilarense, que pertenecía a la academia del equipo inglés, había tenido su debut sobre un Fórmula 1 en la FP1 de Silverstone, pero su debut oficial se dio en el GP de Italia, donde obtuvo un meritorio decimosegundo lugar.

Tan solo una carrera después de la cita en Monza, el piloto argentino obtuvo sus primeros puntos en la máxima categoría en Bakú, lo que generó un alto impacto en el paddock y lo llevó a ser considerado por Flavio Briatore para este 2025. Sin lugar en Williams debido a la llegada de Carlos Sainz, Colapinto encontró un hueco en Alpine, donde, en medio de una temporada difícil, se confirmó la renovación de su contrato el viernes pasado en el GP de Brasil.

A pesar de que el pilarense tuvo que abandonar Williams por no tener un asiento, en la sede de Grove le guardan un fuerte cariño e incluso Vowles salió varias veces a defenderlo de las críticas que recibió a lo largo del año. Por eso, tras la confirmación de su renovación con la escudería francesa, el británico se mostró muy contento de que finalmente en Alpine hayan sabido ver lo que él vio en el potencial de Franco.

“Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho en estas últimas siete carreras. Está demostrando al mundo el nivel que yo vi cuando estaba en Williams”, comenzó el director de Williams cuando le preguntaron por la renovación de su expiloto en el equipo rival. El guiño a las siete fechas más recientes se relaciona con la mejora de rendimiento que tuvo “Fran” desde que se reanudó la competencia tras el receso veraniego, en donde mostró un ritmo incluso superior al de su compañero.

De ahí que Vowles considere que el argentino ha hecho todo lo necesario para obtener la renovación, que le permitirá correr todo el 2026 con el equipo de Enstone. “Creo que se ha ganado ese asiento para el año que viene y estoy muy orgulloso de él”, añadió el director de Williams en una conferencia de prensa durante la visita al Autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

Colapinto sumó cinco puntos en nueve carreras con Williams.

Franco habló sobre la renovación de su contrato

Durante una reciente entrevista con Telefe, Franco Colapinto habló de diversos factores sobre su carrera, pero uno que llamó la atención fue cuando contó cómo se enteró de que iba a tener asegurado el asiento para la F1 2026: “Me lo dijeron después de Mexico, fueron unas semanas más tranquilas, dormí un poco mejor. Te saca un peso de encima cuando sabés que tenés tu primer año entero confirmado, es algo muy especial”.