Williams cambia de nombre para la Fórmula 1 2026

Williams está quinto en la tabla con 111 puntos.

El 2026 será un año de grandes cambios en la Fórmula 1 con la modificación del reglamento técnico, que pondrá a todos los equipos en cero en cuanto al desarrollo y traerá nuevas características tanto para los motores como para los monoplazas. De hecho, son varias las escuderías que iniciaron toda una serie de cambios en su estructura para llegar de la mejor manera a la siguiente temporada, sea con nuevos proveedores de las unidades de potencia o con la contratación de personal reconocido en el ámbito.

En este sentido, Williams no anunció grandes modificaciones, puesto que el proyecto seguirá con James Vowles al frente, con la misma dupla de pilotos de Carlos Sainz y Alex Albon y con los motores de Mercedes. Sin embargo, la escudería británica no quería llegar al 2026 como si nada y centró su novedad en el cambio de imagen que tendrá el equipo a partir de 2026, con un regreso a su esencia que cautivará a los fanáticos más antiguos.

A través de sus redes sociales, el equipo de Grove dio a conocer este lunes que el logo cambiará a partir de 2026, con el retorno a la típica W en itálica que fue todo un sello de los años de gloria de la escudería fundada por Frank Williams en 1977. El emblema, conocido como “Forward W”, fue el sello característico de aquel Williams Grand Prix Engineering y, tras varios rediseños, había sido reemplazado a inicios de los 2000 como consecuencia de la alianza con BMW.

Pero eso no es todo, puesto que el equipo dejará de llamarse Atlassian Williams Racing y pasará a ser Atlassian Williams F1 Team, denominación que llevó en años anteriores aunque con un patrocinador distinto a Atlassian, como lo fue BMW entre 2000 y 2005. De hecho, la escudería inglesa había dejado de incluir “F1 Team” en su nombre en 2014, año en que se nombró Williams Racing con el patrocinio de Martini.

Hasta el momento, se desconoce si este lavado de cara traerá consigo un rediseño en la livery del sucesor del FW47 con un estilo más retro, como el visto en las últimas fechas de la actual temporada y que cautivó a los fanáticos. Por lo pronto, desde el sector de marketing del equipo, remarcaron que apuntan tanto a cautivar a los fanáticos más fieles y antiguos como captar la atención de los más jóvenes.

El nuevo nombre y logo de Williams para 2026.

La emoción de Vowles por el cambio en Williams

En el comunicado publicado en el sitio web de Williams, James Vowles señaló la importancia que tiene homenajear al fundador del equipo con esta nueva imagen: “Me enorgullece que, a partir del próximo año, seamos conocidos como Atlassian Williams F1 Team y que llevemos en nuestro coche un logotipo inspirado en nuestro fundador, Sir Frank Williams, profundamente vinculado a nuestras décadas de éxito. Como equipo, nos inspiramos en nuestro pasado, pero estamos entusiasmados por el futuro y comprometidos con escribir un nuevo capítulo ganador en la historia de Williams”.