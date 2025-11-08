Flavio Briatore reconoció lo que padece Alpine en cada fin de semana de carrera: “Tortura”

Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

A pesar del antecedente del doble podio en el GP de Brasil 2024, lo cierto es que Alpine viene de años en caída libre, algo que tiene sus orígenes en los escándalos que atravesó la cúpula directiva en los últimos años. De hecho, Flavio Briatore volvió a la sede de Enstone como consecuencia de la pérdida de rumbo que se hizo evidente tras el anuncio de la salida de Fernando Alonso a mediados de 2022, cuando confirmó su paso a Aston Martin.

En medio de todo el caos que atravesaba la escudería francesa, Luca de Meo, antiguo CEO de Alpine, citó a Briatore para que se encargara de reestructurar el equipo, un proceso que todavía continúa en camino. Si bien se zanjó la discusión sobre la dupla para la siguiente temporada de la Fórmula 1 con la renovación de Franco Colapinto y la sabida continuidad de Pierre Gasly, el año no viene siendo positivo para el equipo galo.

De hecho, Alpine se encuentra en el fondo de la tabla de constructores sin demasiadas chances de ganar alguna posición, algo que ya ha sido asumido por el empresario italiano. En una reciente entrevista con The Race, Briatore reconoció que cada fecha es un verdadero dolor de cabeza debido a la falta de posibilidades que tienen con el A525, un coche que no solo no rinde por el motor de Renault, sino que tampoco rinde por la aerodinámica.

“Estamos aquí para ganar, no para ir de turismo por el mundo. Es una situación muy difícil para nosotros. Cada domingo es una tortura. ¡No tenemos ninguna posibilidad!”, se lamentó el asesor. Para un hombre que supo llevar a la escudería a ganar campeonatos con figuras como Schumacher y Alonso, el presente de Enstone resulta muy doloroso, en especial tras haber sido sepultado por sus adversarios.

“Simplemente, no teníamos la capacidad para desarrollar el coche de 2025 y el de 2026. Al menos ese fue nuestro planteamiento, pero está claro que fue una subestimación porque otros lo han hecho mejor que nosotros”, advirtió. En relación con esto, Briatore agregó que el problema surgió con intentar dirigir la estructura desde París y ahora que él está a cargo en Enstone espera tener un mejor rendimiento en la siguiente temporada: “Este año es muy frustrante ver cómo todos en el equipo se esfuerzan al máximo y no pueden disfrutar de la carrera”.

Alpine confirmó su dupla para 2026.

Gasly rompió la racha negativa en Interlagos

Luego de siete fechas sin llegar a la zona de puntos desde el décimo lugar en el GP de Bélgica, Pierre Gasly volvió a sumar este sábado al terminar octavo en la sprint del Gran Premio de Brasil. Como resultado, Alpine ahora tiene 21 puntos en la tabla de constructores, aunque sigue en el fondo de la tabla con una diferencia de 39 unidades con respecto a Sauber, el noveno del campeonato.