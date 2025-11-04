El viaje de Briatore a Argentina es una gran señal para Franco Colapinto en la F1 en 2026

Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

Luego de varios meses con incertidumbre acerca del futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1, el GP de México dejó a medio camino la confirmación de su continuidad en la siguiente temporada. De acuerdo con Motorsport, el equipo mantuvo una reunión con algunos patrocinadores del pilarense durante la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para acordar la renovación de su contrato, que debería ser anunciado en estos días.

Por si eso fuera poco, en la previa al Gran Premio de Brasil, escenario en el que se espera que se haga oficial la continuidad del piloto argentino, se dio a conocer que Flavio Briatore viajó a Buenos Aires para tener otra reunión clave. Este lunes, el medio francés L’Auto-Journal reveló que el asesor de Alpine estuvo en Argentina luego del GP de los Estados Unidos con el fin de reunirse con los sponsors de Colapinto.

En contexto, la reunión se dio después de aquella rebeldía del pilarense, que había desobedecido a su ingeniero y superado a Pierre Gasly en la penúltima vuelta de la carrera a pesar de que le habían solicitado que mantenga posiciones. Si bien la actitud de Franco no agradó en el equipo, Briatore vio la chispa competitiva y se lanzó para negociar algunas diferencias con los patrocinadores y mantenerlo en la máxima categoría.

Y es que la escudería francesa recibe ingresos de algunas empresas locales, como Mercado Libre, la más ligada al argentino y con una importante presencia en el ploteo del A525. Por lo tanto, llegar a un acuerdo económico es fundamental para que Colapinto pueda seguir en la F1, algo que parece inminente de cara al 2026, año en que Alpine dejará los motores de Renault para convertirse en cliente de Mercedes, lo que, a su vez, demandará el pago a la firma alemana.

Según diversos medios, ya es un hecho que Franco conducirá el siguiente monoplaza del equipo de Enstone, aunque se desconoce cuál será el plazo de su nuevo contrato. Existe la posibilidad de que el argentino se mantenga a prueba en las primeras fechas, algo similar a lo ocurrido con Jack Doohan en este año, aunque lo más probable es que dispute toda la temporada y su rendimiento defina si será renovado para 2027.

Brasil podría ser una fiesta para Colapinto

La F1 recordó la visita de los argentinos a Interlagos en 2024.

Según informó Motorsport tras el GP de México, el anuncio oficial de la renovación de Colapinto debería darse en la previa al Gran Premio de Brasil que se disputará este fin de semana en el Autódromo José Carlos Pace. Con la cantidad de argentinos que viajan a São Paulo para ver al pilarense, la confirmación de la presencia Franco para la siguiente temporada generaría toda una fiesta entre los aficionados para celebrar la noticia.