Nicolás Varrone recordó cuando fue compañero de Franco Colapinto: "Corríamos en el mismo equipo"

Varrone sueña con llegar a la F1 con Colapinto.

Franco Colapinto tuvo un crecimiento a pasos agigantados en su carrera, puesto que para 2022 tuvo su debut en la Fórmula 3 y pasó a la Fórmula 2 el año pasado, sin llegar a completar la temporada para unirse a la Fórmula 1 de la mano de Williams para las últimas nueve fechas. El poco tiempo que tuvo le alcanzó para llamar la atención de otros equipos, a sabiendas de que no iba a tener el asiento por la llegada de Carlos Sainz, y Flavio Briatore le dio un espacio en Alpine para que pueda continuar con su carrera.

Si bien no ha logrado sumar puntos, el piloto argentino se ha destacado en el equipo y tendría la renovación en la palma de la mano, al mismo tiempo que se confirmó la llegada de Nicolás Varrone a la Fórmula 2. El oriundo de Ingeniero Maschwitz fue anunciado hace unas semanas como el nuevo piloto de Van Amersfoort Racing para la siguiente temporada, el mismo equipo en el que corrió Colapinto en la F3 2022.

No será la primera vez que “Nico” se une a un equipo en el que estuvo Franco, ya que ambos compartieron escudería durante su etapa de formación en el karting. Así lo manifestó Varrone en una reciente entrevista con DSports, en la que contó que tenían una maravillosa relación, aunque ambos tomaron distintas rutas para intentar alcanzar un lugar en la máxima categoría.

“Con Franco Colapinto corríamos en el mismo equipo de karting. Éramos muy amigos, nos hemos ido de vacaciones juntos, compartimos un montón de momentos. Pero bueno, tuvimos caminos distintos”, contó el piloto maschwicense. Y es que su desarrollo se dio por el lado de las carreras de resistencia, con consagraciones en el campeonato mundial de la FIA de esta modalidad, además de una victoria en las míticas 24 Horas de Le Mans en 2023 con Corvette Racing.

Al respecto de su recorrido, Varrone agregó: “En el camino de resistencia me pude quedar con una butaca y el equipo Rinaldi-Racing me apadrinó hasta que llegó General Motors”. En este sentido, el ingreso de GM a la F1 con Cadillac podría resultar clave para el argentino, que sueña con sumarse a la máxima categoría en los próximos años para volver a encontrarse con Franco.

El anuncio oficial de VAR para recibir a Varrone en F2.

¿A qué hora corre Colapinto este fin de semana?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Brasil en el Autódromo José Carlos Pace. Será la vigesimoprimera fecha de la temporada, en la que Franco Colapinto espera llegar a la zona de puntos por primera vez desde su regreso a la máxima categoría. A continuación, los horarios de Argentina para la cita en Interlagos: