Impacto en el automovilismo argentino: Varrone, amigo de Colapinto, correrá en F2

Oficial: Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2 en el 2026.

El automovilismo argentino sigue en su momento de gloria, ya que ahora un amigo de Franco Colapinto correrá en la Fórmula 2 a partir del 2026. Se trata nada menos que de Nicolás Varrone, el bonaerense de 24 años que acaba de ser confirmado oficialmente para participar con el equipo neerlandés Van Amersfoort Racing. El oriundo de Escobar formará parte de los tests de fin de año que el certamen realizará en Abu Dhabi, en la semana posterior al cierre del actual ejercicio.

"Última hora: Nicolás Varrone se une a la parrilla de F2 para 2026. El piloto argentino disputará su temporada de novato con VAN Amersfoort Racing. #F2 #RoadToF1", anunciaron en los canales oficiales de la categoría previa a la Fórmula 1. Es uno de los deportistas con mejor proyección a nivel internacional en la actualidad.

Oficial: Nico Varrone a la Fórmula 2 en 2026.

La carrera de Nico Varrone en el automovilismo

"Nico" comenzó su trayectoria en el ámbito nacional, pero pronto emigró a Europa de muy joven, al igual que Colapinto, para competir en categorías formativas como la Fórmula 3 Británica. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias le impidieron seguir avanzando en los monoplazas, llevándolo a incursionar en las carreras de resistencia, un ámbito donde ha logrado destacarse. Actualmente, es parte de General Motors

En el 2022, el nacido en Escobar se consagró campeón mundial en la clase LMP3, un logro significativo en las competencias de larga duración. Además, en el 2023 alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al ganar las prestigiosas 24 Horas de Le Mans, consolidándose como uno de los pilotos más prometedores de su generación. En el 2025 también participó en las reconocidas 24 Horas de Daytona, además de las ya mencionadas pruebas en la F2. “Mi carrera resurgió a partir de las competencias de resistencia. Gracias a ellas, conseguí un contrato con General Motors, lo que me permitió continuar compitiendo y ganando visibilidad internacional”, comentó Varrone en una entrevista.

¿Por qué son amigos Varrone y Colapinto?

“Nos conocemos desde que éramos chicos, cuando corríamos en el mismo equipo de karting. Siempre estamos en contacto”, contó Nicolás en el 2024, antes de que el ex Williams arribara a la F1. "De chiquitos nos hicimos muy amigos, al nivel que compartíamos mucho tiempo juntos, nos íbamos de vacaciones juntos, él venía a dormir a casa, por ahí yo iba a dormir a la casa de él. Muchísimo tiempo jugando al simulador, muchísimo tiempo en esa época", profundizó.

"Nosotros estábamos todo el día en el simulador. Poníamos llamada de Whatsapp en ese momento porque no nos conectábamos por simulador. Eran llamadas en altavoz mientras íbamos corriendo. Gritábamos, hablábamos. Hemos tenido llamadas de siete, ocho horas en verano, o sea que estábamos cada uno en su casa corriendo a cualquier cosa, a lo que sea", describió Varrone acerca de su relación con Colapinto. Y concluyó: "Hicimos caminos diferentes, pero siempre que lo veo me pongo muy contento y siempre que nos vemos en algún lado nos saludamos y nos ponemos al día, porque compartimos mucho tiempo. Es una persona que admiro mucho".