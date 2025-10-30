Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

Hace unas semanas, Franco Colapinto se rebeló ante la orden de su ingeniero de mantener las posiciones en el cierre del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, puesto que traía un mejor ritmo que Pierre Gasly y también era atacado por Gabriel Bortoleto. Sin hacer caso a su equipo, el pilarense superó a su compañero y cerró la carrera en el decimoséptimo lugar, una decisión que no gustó mucho en Alpine, que lanzó un comunicado horas más tarde.

En este, el equipo de Enstone había rescatado las declaraciones de Steve Nielsen, quien manifestó su decepción y aseguró que iba a hacer una reunión para acordar con el piloto argentino que acate las órdenes en las próximas fechas. Si bien el episodio pudo atentar ante la permanencia de Colapinto de cara al 2026, Alpine volvió a mostrarse unido el fin de semana pasado en el GP de México, algo sobre lo que habló Flavio Briatore.

Durante una reciente entrevista con Auto, Motor und Sport, el asesor de la escudería francesa reveló que Colapinto debió disculparse por su accionar en el Circuito de las Américas no solo con su compañero, sino con toda la estructura de Alpine que estuvo presente en Austin. “Franco tuvo que disculparse con Gasly y luego con todo el equipo de carreras”, informó el empresario italiano.

Gracias a esto, las aguas se calmaron en la sede de Enstone, aunque la falta de resultados sigue latente, especialmente a causa de la poca efectividad del A525, que lleva siete fechas sin llegar a la zona de puntos con ninguno de los dos pilotos. Ahora bien, en Alpine saben que esto no tiene relación con las verdaderas capacidades de la dupla, que seguiría en pie en la próxima temporada, ya que el argentino tendría la renovación en la palma de la mano.

Esto se debe a la mejora de rendimiento de Franco, quien tuvo algunas victorias personales sobre Gasly y, cuando no pudo vencerlo, mantuvo un ritmo similar, uno de las tareas que le habían encomendado desde Alpine cuando ocupó el asiento de Jack Doohan. De hecho, esto también fue reconocido por Briatore, que agregó: “Ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre”.

Colapinto y Gasly seguirían juntos en 2026.

Colapinto le cierra la puerta a otro piloto

A pesar de no ser oficial todavía, el anuncio de la renovación de Franco en Alpine para la F1 2026 es inminente, lo que dejó sin chances de debut a Paul Aron, pero que también afectaría a otro piloto. “Para Mick Schumacher se cierra otra puerta a un posible regreso a la Fórmula 1”, escribieron en el medio alemán Auto, Motor und Sport, donde se esperaba que el germano pueda encontrar un hueco en la escudería francesa para tener su retorno a la máxima categoría.