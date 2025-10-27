Colapinto sufrió un trompo por culpa de Stroll.

Durante todo el fin de semana, la visita al Autódromo Hermanos Rodríguez fue un calvario para Franco Colapinto, que hizo lo que pudo con el pobre rendimiento del A525 y quedó en el último lugar de la clasificación en el vigésimo puesto. A causa de esto, debió compartir la décima fila con Lance Stroll en el GP de México de la Fórmula 1, cuya largada fue accidentada tanto en la delantera como en la parte trasera de la parrilla.

Y es que mientras Max Verstappen cortaba la primera curva en su intento por superar a las Ferrari adelante, el piloto argentino fue empujado hacia afuera de la pista por el canadiense en el fondo del pelotón. Como consecuencia, Colapinto se fue al pasto para evitar un impacto y se terminó deslizando ante la falta de agarre, lo que produjo que realice un trompo que, afortunadamente, solo le significó una leve pérdida de tiempo.

De hecho, el pilarense pudo completar la carrera al cruzar la línea de meta en el decimosexto lugar, último entre los que no abandonaron, y en su encuentro con la prensa en la zona mixta habló de lo sucedido con el piloto de Aston Martin. “Stroll me tiró al pasto. No mira los espejos nunca. No sé para dónde mira cuando ve a los espejos, siempre hace lo mismo. Hice un trompo, pero me recuperé rápido”, declaró Franco a los micrófonos de ESPN.

Y es que el canadiense es conocido por cometer varios errores a la hora de conducir en la F1 e incluso ha perjudicado a varios rivales en el transcurso de la temporada. A pesar de esto, Stroll ha sumado 32 puntos y marcha en el decimocuarto lugar de la tabla, cinco puntos por detrás de su compañero, Fernando Alonso. En parte, esto se debe a la evolución que atraviesa Aston Martin, que se perfila como uno de los equipos más llamativos de cara a la siguiente temporada con la presencia de Adrian Newey.

¿Qué se sabe de la renovación de Colapinto en Alpine?

Luego de la buena actuación que tuvo Franco Colapinto en el GP de México, Motorsport dio a conocer este lunes que Alpine tuvo una reunión con los principales patrocinadores del argentino para arreglar su renovación para 2026. De acuerdo con el medio, el Autódromo Hermanos Rodríguez fue sede de este encuentro, donde se habría llegado a un acuerdo para que el joven de 22 años continue una temporada más en el equipo.

Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

Incluso, Motorsport adelantó que se espera que el anuncio oficial se realice en los próximos diez días, de manera tal que debería darse a conocer antes de la disputa del Gran Premio de Brasil. Si bien es cierto que Franco no ha logrado el objetivo de llegar a la zona de puntos, desde Alpine habrían apreciado su progresión y también han reconocido que el A525 no permite que el piloto muestre su máximo rendimiento en la F1.