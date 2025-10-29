Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

La cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez no fue sencilla para Franco Colapinto, que no tuvo ritmo con el A525 en todo el fin de semana y, para colmo, cometió un error en el cierre de la Q1 que lo marginó al último puesto de la grilla de partida. Debido a esto, Alpine optó por apostar a una estrategia diferente a la de la mayoría de los rivales, que salieron con neumáticos blandos, mientras que otra pequeña fracción salió con medios en la vigésima fecha de la Fórmula 1.

Con el fin de apostar a ganar posiciones con los cambios de neumáticos, el piloto argentino inició el GP de México con las gomas duras, lo cual debía mantenerlo más tiempo en pista y permitirle marcar la diferencia con sus rivales. Sin embargo, la estrategia no funcionó y Colapinto perdió rendimiento en pista debido al tiempo que se tomó Alpine, que recién lo llamó a boxes en la vuelta 48, demasiado tarde como para recuperar terreno.

Al respecto de lo sucedido con la elección de los neumáticos, el director de Pirelli hizo un análisis en el que se puede observar el error que cometió Alpine al escoger el compuesto duro. “El neumático duro fue una desventaja”, remarcó Mario Isola una vez finalizada la carrera, en la que Colapinto fue el último en cruzar la línea de meta en el decimosexto lugar después de los cuatro abandonos que tuvo el GP de México.

Claro que el argentino también había sido perjudicado en la largada por el incidente con Lance Stroll, quien lo empujó hacia la hierba y produjo que el A525 sufra un trompo que, afortunadamente, no le impidió continuar la carrera. A pesar de esto y de la desventaja con los neumáticos duros, la telemetría demostró que Colapinto no solamente tuvo un ritmo parejo con Pierre Gasly, que largó con la goma media, sino que incluso llegó a tener un rendimiento superior en algunas vueltas.

Sin dudas, estos datos le juegan a favor a Franco, especialmente desde la perspectiva del equipo de Enstone, que evalúa su continuidad para la siguiente temporada de la máxima categoría. De hecho, Motorsport informó que Alpine ya tendría todo acordado para extender el vínculo con el pilarense de cara al 2026, por lo que se espera que el anuncio oficial se lleve a cabo en los próximos días.

Colapinto dominó a Gasly en el GP de México.

El posteo de Colapinto tras el GP de México

Tras tomarse un respiro de lo que fue la carrera en el Hermanos Rodríguez, Franco Colapinto hizo un posteo este lunes en sus redes sociales para referirse a lo que fue el GP de México. A través de su cuenta de Instagram, el argentino escribió: “Carrera larga y frustrante pero vamos a salir adelante. Gracias a todos los argentinos, lo que gritaban no tiene nombre. ¡Los amo! La próxima es la más cerquita de casa, Brasil”.