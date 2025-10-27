Franco Colapinto apuntó contra Alpine tras terminar último en el Gran Premio de México: “Muy tarde”

Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

Una vez más, Franco Colapinto se quedó en cero en otro fin de semana de la Fórmula 1, en esta oportunidad en el Gran Premio de México, donde el rendimiento del A525 volvió a estar por el piso. Tal es así que el pilarense no pudo pasar de la Q1 en la clasificación al igual que Pierre Gasly, aunque con la diferencia de que un error en su última salida le impidió marcar un mejor tiempo y quedó relegado al último lugar.

Debido a esto, Alpine decidió que el piloto argentino saliera con neumáticos duros este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una estrategia que se fue desdibujando con el paso de las vueltas. Y es que aunque la idea era que Colapinto estire lo máximo posible el primer stint para ganar posiciones en la segunda parte de la carrera, lo cierto es que el equipo de Enstone esperó demasiado, lo que terminó arruinando cualquier chance.

Justamente sobre esto habló Franco en la zona mixta una vez que cruzó la línea de meta en el decimosexto lugar, último considerando los cuatro abandonos que tuvo el GP de México. “Hice cincuenta vueltas arrastrándome sin nada de agarre”, se quejó Colapinto en diálogo con ESPN al respecto de la estrategia de ir a una sola parada, además de que remarcó que Alpine tardó mucho en enviarlo a boxes.

Y es que el pilarense mejoró su rendimiento con los neumáticos rojos, a tal punto que estuvo cerca de superar a Gasly, aunque claramente le iba a resultar imposible llegar a pelear por los puntos. “Con las blandas anduve bien y ya era muy tarde”, agregó “Fran”, que reconoció que el ritmo no estuvo en el A525, lo que se evidencia en que ambos Alpine quedaron en el fondo del pelotón: “Como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho”.

Alpine pierde terreno en la tabla de constructores

El Gran Premio de México tuvo una de sus máximas sorpresas con el cuarto lugar de Oliver Bearman, quien incluso llegó a ponerse en zona de podio con el VF-25 de Haas. Tal resultado ha sido el mejor del joven británico en su año debut en la Fórmula 1, aunque la escudería estadounidense también celebró con el noveno lugar de Esteban Ocon, lo que le dio al equipo un buen caudal de puntos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Bearman fue el piloto del día en el GP de México.

Tal es así que Haas escaló del noveno al octavo lugar de la tabla de constructores con 62 puntos y se alejó de Alpine, que sigue en el fondo con 20 unidades tras sumar su séptima fecha consecutiva fuera de la zona de puntos. Por otro lado, ahora noveno quedó Sauber con 60 unidades, cuarenta por delante de la escudería francesa.