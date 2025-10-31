Colapinto ocupó el asiento de Doohan en la séptima fecha.

A mediados de la temporada pasada, tras confirmarse la salida de Esteban Ocon, Alpine dio a conocer que Jack Doohan sería el nuevo compañero de Pierre Gasly para este 2025, aunque fue una decisión de la gestión anterior. De hecho, el regreso de Flavio Briatore a la Fórmula 1 trastocó las cosas, ya que el italiano no estaba convencido con el oceánico, a tal nivel que decidió ponerlo a prueba con un debut adelantado en el GP de Abu Dhabi 2024.

El piloto australiano no solamente no sorprendió demasiado en la última fecha de la pasada edición de la F1, sino que también protagonizó varios accidentes en el inicio de la actual temporada. La combinación de estos factores con la presencia de Franco Colapinto como piloto de reserva desde enero llevaron a que Alpine realice un cambio en el segundo asiento del A525, aunque al principio el pilarense estuvo puesto a prueba también.

Durante las primeras semanas desde el regreso del piloto argentino a la máxima categoría, una de las cosas que se daban por sentado en el equipo de Enstone era que se trataba de un cambio que no era definitivo, puesto que Paul Aron también esperaba su oportunidad y Doohan tenía chances de volver. Tal es así que el oceánico incluso disputó pruebas con monoplazas anteriores, aunque poco a poco el estonio le fue ganando terreno.

Mientras tanto, el rendimiento de Colapinto no terminaba de convencer a Briatore, que hacia la mitad de la temporada mostró cierta decepción ante la falta de puntos del pilarense. Pero desde entonces, Franco se encontró con el monoplaza y comenzó a mejorar su rendimiento, lo que se sumó a una abrupta pérdida de terreno de Doohan, consecuencia directa de un error que tuvo en sus entrenamientos.

De acuerdo con The Race, el australiano estuvo cerca de ser confirmado para reemplazar al argentino en las últimas tres carreras en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, pero el accidente en las pruebas de Pirelli realizadas en Zandvoort hizo que pierda la oportunidad. Tal es así que Briatore remarcó que se había equivocado al darle su voto de confianza para los test, una tarea que quedó a cargo de Aron desde entonces.

Doohan nunca contó con el apoyo de Briatore.

Doohan, cada vez más alejado de la F1

La última presentación de Jack Doohan en la Fórmula 1 se dio en el GP de Miami y, desde entonces, el australiano no volvió a subir contenido a sus redes sociales relacionado con el automovilismo. De hecho, ha eliminado de su descripción que era piloto de la F1 y apenas mantiene arrobado a Alpine, mientras que sus últimos posteos se relacionan con otras actividades, como ejercicio en el gimnasio, tiro o ciclismo.