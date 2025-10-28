Revelaron el acuerdo entre Franco Colapinto y Alpine para la renovación en la F1

Colapinto suma 14 fechas con Alpine.

Cuando Franco Colapinto tomó el lugar de Jack Doohan a partir del Gran Premio de Ímola, uno de los objetivos que debía cumplir era sumar puntos para Alpine, una tarea que no ha podido cumplir luego de 14 fechas desde su regreso a la Fórmula 1. Como resultado, la continuidad del pilarense ha sido puesta en duda en más de una ocasión, especialmente en los medios europeos, donde incluso se llegó a mencionar que podría ser reemplazado antes de que termine la temporada por Paul Aron.

A pesar de esto, lo cierto es que el piloto argentino ha tenido notables actuaciones, como el decimoprimer lugar en el GP de Países Bajos, además de que suma unas cuantas victorias sobre Pierre Gasly, lo que ha ido apagando los rumores sobre su salida. Tal es así que hace unas semanas, Steve Nielsen planteó que no veía motivos para no renovarle el contrato a Franco para la siguiente temporada, lo que dio el primer indicio de su continuidad en la máxima categoría.

En sintonía con esto, Motorsport lanzó un informe este lunes en el que confirmó que la escudería francesa ha avanzado en la renovación de “Fran”, que ya tendría todo acordado para participar en la F1 2026. De acuerdo con este medio, Alpine mantuvo una reunión con los principales patrocinadores de Colapinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el desarrollo del GP de México este fin de semana, en la que se resolvió que la dupla se mantendrá el próximo año.

Ahora bien, el citado medio también indicó que la renovación todavía no tiene fecha de anuncio oficial, aunque se espera que se dé en el transcurso de estas semanas, ya que debería formalizarse antes de la disputa del Gran Premio de Brasil. La cita en Interlagos está programada para el fin de semana del 7 al 9 de noviembre, por lo que se espera que Alpine lance un comunicado sobre la renovación de Franco en los próximos diez días.

En el caso de que se confirme la renovación antes de la vigesimoprimera fecha, la cita en el Autódromo José Carlos Pace será una auténtica fiesta para Colapinto, que este domingo adelantó lo feliz que lo pone visitar el trazado brasileño: “Brasil es el Gran Premio de casa. Van a ir muchos argentinos, tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos”.

El argentino sigue sin sumar puntos en la temporada.

¿A quién perjudica la renovación de Colapinto?

Doohan prácticamente se ha quedado sin chances de volver a la F1 después de los accidentes que protagonizó en la primera parte de la temporada, lo que dejó a Paul Aron en la lista de espera para ocupar el segundo asiento del equipo. De ahí que la posible renovación de Franco Colapinto atente contra los planes del estonio, que tuvo muchas sesiones de práctica este año y ya había advertido que quería tener su debut en la próxima temporada.