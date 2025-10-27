El director de Alpine se sinceró sobre el duelo entre Franco Colapinto y Gasly: "Riesgos"

Colapinto terminó decimosexto en México.

Lo sucedido en el Gran Premio de Estados Unidos, cuando Franco Colapinto se rebeló contra la orden de su ingeniero y rebasó a Pierre Gasly, dejó algunas secuelas en Alpine, que este domingo volvió a tener a su dupla en el fondo en el GP de México de la Fórmula 1. En la visita al Autódromo Hermanos Rodríguez, la escudería francesa estuvo falta de ritmo durante todo el fin de semana, tanto que la dupla ni siquiera pudo ganar posiciones con los cuatro abandonos que tuvo la carrera.

De hecho, el piloto argentino terminó en el decimosexto lugar detrás de su compañero, a quien estuvo a punto de pasar en las vueltas finales, a las que llegó con un juego de neumáticos más fresco y más rápido. Por esos momentos, una de las preguntas que surgieron en las transmisiones fue si Alpine volvería a ordenarle a Colapinto que mantenga su posición como sucedió en Austin, aunque la orden no llegó.

Y es que el abandono de Carlos Sainz a tres vueltas del final produjo el Virtual Safety Car, lo que eliminó las chances de cualquier rebase hasta la línea de meta. Aun así, la pregunta sobre lo que podría haber sucedido llegó al equipo de Enstone, donde Steve Nielsen reconoció que los pilotos tenían permiso para correr entre ellos, siempre y cuando no interfieran con los punteros ni lleguen a provocar algún incidente en la disputa por la posición.

“Con los primeros clasificados pasando con banderas azules, gestionamos ambos coches con igual cuidado para no interferir con los que nos doblaban, dándoles al mismo tiempo la oportunidad de al menos competir por la posición sin correr riesgos innecesarios”, afirmó el director de Alpine. En cuanto al rendimiento del A525, el ingeniero remarcó que el monoplaza era muy complicado de pilotar en México y que no tenían recursos para pelear en pista, más allá de intentar completar la carrera.

Otro aspecto del que habló Nielsen fue de las diferentes estrategias que llevaron sus pilotos este domingo, algo que aseguraba que iba a haber un encuentro entre ambos en las vueltas finales. “Sabíamos que Franco con los duros aguantaría más tiempo y que ambos coches acabarían convergiendo hacia el final de la carrera”, añadió Nielsen.

Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1?

Tras el GP de México, Franco sigue en el fondo de la tabla sin haber logrado sumar puntos desde su regreso a la máxima categoría, pero todavía quedan cuatro fechas para que intente resolverlo. La próxima será en el fin de semana del 7 al 9 de noviembre, cuando se dispute el Gran Premio de Brasil en el Autódromo José Carlos Pace, donde la fecha se desarrollará bajo el formato sprint.