Juan Carlos Schmid destacó el legado de Padre Mugica: "Nunca debemos dejar de creer en nosotros mismos”

El pasado martes, en el Club Talleres de Mar del Plata, se presentó el esperado documental “Padre Mugica, a la hora de la luz”, un trabajo audiovisual que repasa la vida y el legado del sacerdote Carlos Mugica, asesinado hace 50 años. En la ocasión, Juan Carlos Schmid, Secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), destacó la figura de Mugica como un ejemplo de dignidad, sacrificio y entrega a los demás.

“Mugica es un hombre que se mantuvo fiel a sus ideales hasta el final de su vida, dispuesto a ofrendarla por su pueblo”, afirmó Schmid durante su intervención. El dirigente sindical resaltó que el legado del “cura villero” se encuentra en su capacidad para dar todo por los más vulnerables, sin recurrir nunca a la violencia. “Su mejor enseñanza fue la de un hombre dispuesto a morir por su pueblo, pero jamás a matar. Ese es el valor supremo que puede tener un ser humano”, expresó.

Schmid, en un mensaje de reflexión para los presentes, instó a los trabajadores y dirigentes a seguir el ejemplo de Mugica y poner su vocación de servicio al servicio de los demás. En sus palabras, destacó que la tarea de reparación social es infinita: “No llegamos nunca a ningún lugar porque siempre hay más dolor que reparar, más sufrimiento en nuestros viejos, nuestros niños y en los barrios populares”, subrayó.

Además, el Secretario General de la CATT abordó la coyuntura política actual, haciendo referencia a la baja participación electoral y la crisis de representación política que atraviesa el país. Según Schmid, la creciente deserción de votantes refleja la indiferencia creciente de la sociedad ante un sistema político que no responde a sus necesidades. “La falta de compromiso de la dirigencia política ha generado un aislamiento entre el pueblo y sus gobernantes. Nos hemos encerrado en la indiferencia”, señaló.

Sin embargo, Schmid ofreció un mensaje de esperanza. A pesar de las dificultades y las promesas incumplidas de los últimos años, el dirigente sindical afirmó que es fundamental seguir creyendo en la capacidad de cambio del pueblo argentino. “Nunca debemos dejar de creer en nosotros mismos”, dijo, y resaltó la importancia de preguntarse constantemente hacia dónde se dirige la sociedad, y cuál es el camino a seguir para restaurar la esperanza en el futuro. “La vocación de servir es la base de la esperanza profunda de nuestro pueblo”, concluyó.

La presentación del documental también contó con la presencia de destacados representantes sindicales de la ciudad, entre ellos, miembros del Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos (SEAMARA), la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante (AAEMM), y otros gremios vinculados al sector marítimo. El documental, dirigido por Walter Peña y Nicolás Cuiñas, reúne testimonios de amigos, vecinos y compañeros de lucha del padre Mugica, incluyendo al actor Víctor Laplace, quien participa de la producción.

La película se enmarca en los actos conmemorativos por los 50 años del asesinato de Carlos Mugica, quien, además de ser un referente religioso, se destacó por su compromiso con los sectores más humildes de la sociedad, especialmente los de los barrios populares de Buenos Aires. Con este documental, se busca no solo recordar su figura, sino también revivir los valores que lo impulsaron en su lucha por la justicia social.