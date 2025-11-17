Christian Ledesma alcanzó una marcha histórica en el TC con el triunfo en Toay

Ledesma no tiene chances de luchar el campeonato.

Luego de haber quedado tercero en la clasificación y haber ganado su serie, Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) quedó posicionado en la primera fila de la grilla de partida en la decimocuarta fecha del Turismo Carretera emparejado con Mariano Werner. Si bien no pudo superar al entrerriano en la largada, el oriundo de Mar del Plata se mantuvo en el segundo puesto y, con el abandono del “Zorro de Paraná”, heredó el liderato en el Autódromo Provincia de La Pampa.

De hecho, el piloto marplatense se mantuvo al frente del pelotón desde la vuelta 13 y no tuvo inconvenientes para defender la posición, lo que lo llevó a su 21° victoria en el TC con un tiempo de 37:57.426. Se trata del primer triunfo de Ledesma desde aquel primer lugar en el Autódromo Ciudad de Rafaela en la primera fecha de la Copa de Oro del TC 2021, ocasión en la que se vio favorecido por la exclusión de José Manuel Urcera por técnica.

En aquella oportunidad, el campeón del TC en 2007 conducía un Chevrolet Chevy, por lo que esta es su primera victoria con un coche de nueva generación como lo es el Chevrolet Camaro ZL1 de Pradecon Racing. Ahora bien, eso no es todo lo que ha logrado “El Samurai” este fin de semana en Toay, puesto que también alcanzó una nueva marca en su historial dentro de la categoría más importante del automovilismo nacional.

Y es que con su triunfo en el circuito pampeano, Ledesma se convirtió en el décimo piloto más ganador de la historia de la competencia, compartiendo el honor con Emilio Satriano y Oscar Castellano, los otros dos históricos que llegaron a las 27 finales ganadas. Con respecto a su triunfo, el marplatense dio unas declaraciones ante Campeones: “Estoy feliz, todo esto es muy importante para nosotros. Trabajamos mucho para lograr este triunfo y para volver a ganar después de muchos años. Pasaron 26 años de mi primera victoria, toda una vida, pero disfruto seguir corriendo y me siento bien”.

Posiciones de la Copa de Oro del TC en 2025 tras Toay

Con tan solo una fecha restante en el Turismo Carretera, solamente quedan tres pilotos que pueden dar el batacazo y arrebatarle el campeonato a Agustín Canapino, que terminó quinto este domingo en Toay, aunque con la particularidad de que ninguno de ellos logró sumar victorias en la temporada. A continuación, las posiciones de la Copa de Oro, en la que solamente los cuatro primeros se encuentran en la lucha por el título.

Así quedó el podio en Toay por la cuarta fecha de la Copa de Oro.