Ganó Ledesma y Canapino casi campeón: todas las cuentas para la fecha final del TC

Ledesma ganó tras más de cuatro años en el TC en Toay.

El TC se presentó en Toay, La Pampa, para la penúltima fecha del 2025. La categoría más popular del automovilismo argentino tuvo como protagonistas desde el comienzo del fin de semana, en esta oportunidad, a Mariano Werner (Ford Mustang) y a los Chevrolet Camaro de Christian Ledesma y Agustín Canapino.

Puntualmente en la final, el "Zorro" entrerriano se escapó adelante en las primeras vueltas. Sin embargo, en el 13° giro Werner abandonó, quedó fuera de la lucha por el título y le entregó el campeonato en bandeja a Canapino, que terminó quinto. La victoria fue para Ledesma, mientras que completaron el podio Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro). Ahora, el arrecifeño se encamina claramente rumbo a su quinto trofeo en este torneo, luego de la readaptación tras haber pasado por la IndyCar de Estados Unidos con el Dallara, de la misma marca del "Moño".

Las posiciones final del TC en Toay 2025

Christian Ledesma (Chevrolet Camaro). Mauricio Lambiris (Ford Mustang). Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro). Germán Todino (Ford Mustang). Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). Marcos Landa (Chevrolet Camaro). Julián Santero (Ford Mustang). Jeremías Olmedo (Ford Mustang). Marcos Quijada (Chevrolet Camaro). Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro).

Ledesma y Canapino fueron compañeros de Chevrolet en el TC2000.

La tabla de posiciones de la Copa de Oro del TC en 2025

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro)*: 189 puntos. Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro): 131.5. Matías Rossi: 126 (Toyota Camry, por el sistema de Último Minuto). Marcos Landa: 124,5 ((Chevrolet Camaro, ÚM). Julián Santero (Ford Mustang): 118. Mauricio Lambiris (Ford Mustang): 116,5. Christian Ledesma (Chevrolet Camaro): 110. Germán Todino (Ford Mustang): 108.5. Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro): 98 (UM). Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro): 93. Jeremías Olmedo (Ford Mustang): 86,5. Mariano Werner (Ford Mustang): 77.

Los que están en negrita son los únicos pilotos con chances matemáticas de ser campeones (quedan 70.5 puntos en juego).

*Canapino es el único posible campeón que ganó carreras hasta ahora, requisito indispensable para coronarse.

Cuándo es la última carrera del Turismo Carretera: hora, TV en vivo y streaming

El final del torneo será el domingo 7 de diciembre en La Plata, Provincia de Buenos Aires, desde las 13.30 horas. La transmisión de la carrera en vivo en la televisión será de la TV Pública, en tanto que el streaming online irá por TVP en vivo, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.