A falta de dos fechas para el cierre de la temporada, Agustín Canapino lidera el campeonato de Turismo Carretera y tiene chances de quedarse con la Copa de Oro este fin de semana en el Autódromo Provincia de La Pampa. En este contexto, la ACTC comienza a analizar circuitos para cubrir el calendario del 2026, año en que la provincia de Santa Fe espera poder volver a la competencia.

Según informaron en Campeones, este martes se llevó a cabo una reunión entre Francisco Paravano, presidente del Club Atlético de Rafaela, los miembros de la Comisión Directiva, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe y el intendente de Rafaela. El objetivo de este encuentro fue cerrar acuerdos para avanzar en la remodelación del Autódromo Ciudad de Rafaela de cara a la siguiente temporada.

La idea de los dirigentes del club cremoso y de las autoridades estatales es llegar a tener en condiciones el autódromo para su regreso al TC en 2026, algo que ya fue conversado con la Asociación Corredores Turismo Carretera. En aquel diálogo, se concretaron los planes de obras para los arreglos tanto en el circuito como en la parte edilicia del autódromo, mientras que lo acontecido este martes fue para arrancar con las gestiones e iniciar con las tareas a desarrollar.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Club Atlético de Rafaela, se realizará un trabajo en conjunto entre la institución, el gobierno municipal, el gobierno provincial y actores privados para el financiamiento. Entre los aspectos de mayor importancia para mejorar en el trazado, la ACTC puso énfasis en la seguridad en chicanas y en el playón de boxes, que requerirá de una reconstrucción total con cemento o asfalto.

Este fin de semana, el Turismo Carretera volverá al autódromo de Toay, La Pampa, para la disputa de la decimocuarta fecha de la temporada. En concreto, la visita al circuito pampeano podría definir el campeonato, ya que Agustín Canapino lidera con una diferencia considerable y podría asegurarse la Copa de Oro en caso de sumar los 47 puntos en juego y que sus rivales no alcancen los 131,5 puntos en la tabla. A continuación, los horarios de este fin de semana para seguir el TC.

11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

13:15 a 13:45 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

13:50 a 14:20 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

16:06 a 16:14 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

16:18 a 16:26 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

16:30 a 16:38 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

