China Suárez mostró su cara más real.

La China Suárez volvió a conmover a sus seguidores con un homenaje íntimo y cargado de emoción dedicado a su amiga Sofía Sarkany, quien hubiese cumplido 36 años. Como cada 4 de diciembre, Eugenia recurrió a sus redes sociales para recordar a la diseñadora, fallecida en 2021, y mantener vivo un vínculo que sigue marcando su vida.

En su cuenta de Instagram, la protagonista de Hija del fuego compartió un collage de fotos que la muestra junto a Sofía en distintos momentos de su amistad: viajes, salidas, eventos y escenas cotidianas que reflejan la profunda conexión que las unía. Este ritual digital se ha convertido para la actriz en una especie de ceremonia anual, un modo de rendir homenaje y de seguir acompañando a su amiga a través del tiempo.

El mensaje de la China Suárez en el recuerdo de su amiga

Junto al collage, la China añadió un fragmento de la canción Me rehúso, de Danny Ocean “Me rehúso a darte un último beso” acompañado por un corazón amarillo, un gesto simbólico y cargado de sensibilidad que sus seguidores interpretaron como un mensaje directo a su amiga: una forma de decir que no la deja ir.

El recuerdo de Sofía sigue intacto para Eugenia. Ambas compartieron años de amistad profunda, marcada por momentos personales y profesionales que quedaron registrados en las imágenes que la actriz eligió para homenajearla. Incluso, la China lleva tatuado un pequeño ratón en honor a Sarkany, apodo con el que la llamaba cariñosamente.

La historia detrás de la pérdida

Sofía Sarkany falleció el 29 de marzo de 2021 en Miami, a los 31 años, días antes de convertirse en madre. La diseñadora luchaba desde 2018 contra un cáncer de útero que se agravó en sus últimos días. Su partida generó una fuerte conmoción en el mundo de la moda y en su entorno más cercano.

Sofía Sarkany y la China Suárez eran muy amigas.

Cada año, la China Suárez mantiene vivo su recuerdo con mensajes que desbordan amor, nostalgia y dolor. Este nuevo homenaje no fue la excepción: un gesto simple, sincero y profundo que vuelve a poner en palabras la ausencia de una amistad que marcó su vida para siempre.